El caballero de los Siete Reinos 5 hace historia con un 9,8 y destroza a La Casa del Dragón

El capítulo 5 de El caballero de los Siete Reinos hace historia en Juego de Tronos

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

La quinta y penúltima entrega de El caballero de los Siete Reinos ha regalado a los fans de Juego de tronos con una de las entregas más intensas y épicas de los últimos años. Un capítulo que ha puesto el foco en el destino de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), pero que, además, también ha marcado un récord dentro del universo televisivo de la saga, al convertirse en uno de los episodios mejor valorados de toda la franquicia basada en la obra de George R. R. Martin.

El episido 1x05 de El caballero de los Siete Reinos, titulado En nombre de la madre, no es únicamente el episodio mejor valorado de un spin-off de Juego de Tronos, sino que, además, cuenta actualmente con una de las mejores puntuaciones, con un 9,8 sobre 10 en IMDB.

De esta manera, el capítulo de la ficción creada por Ira Parker comparte podio con Las lluvias de Castamere, noveno episodio de la tercera temporada de Juego de Tronos; Casa Austera, octavo de la quinta temporada; La batalla de los bastardos, noveno de la sexta; y Vientos de invierno, sexto de la décima temporada, los cuales tienen una calificación de 9,9 en IMDB.

Es decir, este episodio se ubica entre los cinco mejores de toda la franquicia tras su reciente estreno en HBO Max. Cabe recordar que las dos entregas anteriores de la serie ya habían cautivado a los espectadores con el preámbulo del enfrentamiento entre Dunk y Aerion (Finn Bennett), que se inició cuando el primero intervino para salvar a Tanselle (Tanzyn Crawford) de las crueldades del Targaryen durante la representación de una obra de títeres.

De hecho, este episodio, el cuarto de la temporada 1 de El caballero de los Siete Reinos, también cuenta con una alta valoración en IMDB, de un 9,7 sobre 10.

"Es la adaptación más fiel que un hombre razonable podría esperar (y todos vosotros sabéis lo increíblemente razonable que soy en ese tema en particular). Los espectadores que buscan acción, y más acción, y solo acción... Bueno, es posible que esto no los satisfaga", expresó Martin en su blog sobre El caballero de los Siete Reinos, basada en su obra Los cuentos de Dunk y Egg.

"Hay una gran escena de lucha, tan emocionante como cualquiera podría pedir, pero esta vez no hay dragones, ni grandes batallas, ni caminantes blancos... Es una pieza de personajes, y se centra en el deber y el honor, en la caballerosidad y todo lo que significa", añadió el novelista.

Asimismo, cabe recordar que, en el caso de La Casa del Dragón, spin-off de Juego de Tronos centrado en el auge y caída de la dinastía Targaryen, los episodios con mejores calificaciones son el cuarto de la temporada 2, titulado El dragón rojo y dorado, con un 9,4 sobre 10, y El señor de las mareas, el octavo episodio de la temporada 1, que cuenta con una puntuación de 9,3 sobre 10 en IMDB.