¿Quién es el Targaryen borracho de El caballero de los Siete Reinos 1x01?

¿Quién es el Targaryen borracho en El caballero de los Siete Reinos 1x01?

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

Ambientado en un Poniente donde la Casa Targaryen sigue en el Trono de Hierro, pero con un poder menguante tras la guerra civil y la desaparición de los dragones, ya está disponible en HBO Max el primer episodio de El caballero de los Siete Reinos. El spin-off de Juego de Tronos ha presentado a sus dos protagonistas, Egg y Duncan el Alto, pero también ha mostrado al que podría ser uno de los Targaryen más singulares.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el 1x01, Dunk, un caballero errante que llora la muerte del hombre al que sirvió como escudero, intenta abrirse paso hacia el torneo de Vado Ceniza para ganarse un nombre. En una parada en una taberna, conoce a un hombre ebrio que, medio inconsciente, le advierte que se mantenga alejado porque lo ha visto en sueños. "He soñado contigo. Mantente lejos de mí, ¿me oyes? Mantente bien lejos", le dice.

El posadero le resta importancia, pero el desconocido deja tras de sí una moneda con el emblema Targaryen del dragón tricéfalo antes de subir a las habitaciones. Su dinero, su indumentaria de terciopelo rojo y, sobre todo, su tendencia a tomarse en serio los sueños apuntan a que ese borracho es el príncipe Daeron Targaryen. Y es que el comentario resulta clave porque conecta con una tradición muy específica de los Targaryen, los sueños de dragón, aquellas visiones proféticas que anticipan el futuro y que se consideran una habilidad escasa incluso dentro de su casa.

El personaje, al que se le conoce como Daeron el Borracho, es el hijo mayor de Maekar Targaryen, al que interpreta Sam Spruell en la serie. Según el material literario en el que se basa Los caballeros de los siete reinos, las tres novelas cortas de George R. R. Martin recopiladas en Cuentos de Dunk y Egg, Daeron posee esa facultad de soñar presagios.

Lo que se desconoce es el motivo concreto del miedo de Daeron hacia Dunk. En el material original, cuando ambos vuelven a coincidir, Daeron confiesa que soñó con un dragón rojo desplomándose sobre Dunk, aunque era la criatura la que moría, mientras que Dunk se marchaba con vida. Entre que Daeron no entendía el significado y que los dragones están extintos en este periodo, el personaje podría interpretar la visión como una señal de que Dunk acabaría con él o con algún otro Targaryen.

Dentro del universo Juego de Tronos, el caso más reconocible de estas visiones sucede en La casa del dragón de la mano de Helaena Targaryen, cuyos anuncios suelen aparecer como frases enigmáticas hasta que los hechos les dan sentido. Así, El caballero de los siete reinos recupera ahora esta inusual habilidad en una historia ambientada unos 100 años después de aquella serie.

El episodio también invita a diferenciar a este Daeron de otros homónimos dentro del árbol genealógico Targaryen. Por un lado, está el hijo de Alicent Hightower y Viserys I en La casa del dragón, que se presentará en la ficción en la tercera temporada. Por otro, en El caballero de los Siete Reinos, el monarca es Daeron II, figura que pertenece a otra generación dentro de la misma dinastía.

El próximo episodio de El caballero de los Siete Reinos llegará a HBO Max el lunes 26 de enero, y el resto de capítulos que conforman la ficción se estrenarán de forma semanal cada lunes hasta el 23 de febrero de 2026. Además, la serie ha sido renovada por una segunda temporada.