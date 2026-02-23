¿Dónde van Dunk y Egg al final de El caballero de los Siete Reinos y qué pistas dan de Dorne y Tanselle?

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el sexto y último episodio de la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos, precuela de Juego de Tronos ambientado varias décadas antes de la serie madre y casi un siglo después de La Casa del Dragón. Con la ficción ya renovada por una segunda entrega que llegará en 2027 y con más material literario que adaptar a partir de los cuentos de Dunk y Egg de George R. R. Martin, el 1x06 sugiere el rumbo que podrían tomar sus protagonistas en el próximo capítulo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El final arranca con Dunk completamente devastado por la muerte de Baelor, tragedia de la que se culpa al haberse producido en su Juicio de los Siete. Incapaz de encontrar el sentido a lo ocurrido, se enfrenta a una pérdida que lo deja profundamente marcado, pero Maekar le plantea una salida: aceptar a Egg como escudero y regresar con los Targaryen a Refugio Estival. Según le expone el príncipe, allí Dunk podría perfeccionar su adiestramiento en el combate, dejar atrás la vida errante y, al mismo tiempo, encargarse de la formación de Egg.

De entrada, Dunk se niega. A su parecer, la realeza solo le ha traído desgracias y lo único que desea es apartarse de todo lo relacionado con ellos. Sin embargo, el príncipe Daeron interviene de forma decisiva y hace cambiar de parecer al protagonista al explicarle que incluso el implacable Aerion fue un niño amable, pero que crecer como Targaryen lo convirtió en el hombre cruel que se ha visto durante la temporada.

Temiendo que Egg, a quien ha cogido verdadero cariño, siga ese mismo camino, como sugiere el propio 1x06 cuando el chico entra con un cuchillo en la habitación de un Aerion moribundo, Dunk vuelve ante Maekar y acepta tomarlo como escudero. Aunque Ser Duncan el Alto impone una condición: solo lo hará si Egg puede acompañarlo en la vida de un caballero errante, vagando por los reinos lejos de la vida acomodada de un príncipe.

Maekar no acepta, pues desprecia ese modo de vida y, sobre todo, no está dispuesto a renunciar a quien considera su último hijo. Así, los caminos de Egg y Dunk parecen separarse, y el caballero recoge sus caballos y se dispone a partir. Pero, justo antes de que marche, el pequeño Targaryen aparece en el campamento asegurando que su padre finalmente sí le ha concedido permiso para unirse a él como escudero. Una afirmación que, tal y como revela la escena final del capítulo, que muestra a un Maekar furioso, es mentira.

¿ADÓNDE VAN DUNK Y EGG, SERÁ DORNE SU DESTINO?

Tras hacerle saber a Raymun Fossoway que no regresará a Bastión de Tormentas con Ser Lyonel Baratheon, El caballero de los Siete Reinos no confirma de forma explícita el próximo destino de la pareja, pero sí sugiere una dirección concreta: Dorne. "Nunca he estado en Do...", anuncia Dunk antes de ser interrumpido por Egg, que recupera poco después la idea y la convierte en pista. "Nunca he cruzado antes las Montañas Rojas. He oído que en Dorne hay buenos espectáculos de marionetas", dice el muchacho en su última intervención de la temporada.

La referencia a las marionetas tampoco es casual, sino una estrategia del chico para motivar a Dunk a ir a Dorne. Y es que Tanselle, a quien Dunk defendió en Ashford de la agresión de Aerion y por la que siente una atracción evidente, y su grupo de titiriteros huyeron hacia Dorne tras los acontecimientos del torneo. Incluso el plano final, con ambos cabalgando a través del campo, sugiere en la distancia un relieve montañoso que encaja con la ruta hacia las Montañas Rojas.

Además de apuntar ese posible destino, la conversación final presenta un guiño a la historia de Poniente que reescribe, literalmente, el título de la serie. "¿Adónde vamos?", pregunta Egg. Dunk admite: "No lo sé, supongo que podríamos ir a cualquier parte de los siete reinos, aunque nunca he estado en Do...". Pero el chico lo corta antes de acabar la frase con un tajante "nueve". "¿Qué?", replica Dunk y Egg insiste que "son nueve reinos".

"¿Te has vuelto loco? Hay siete reinos, chico. Eso lo sabe todo el mundo", defiende el caballero, a lo que su escudero le responde que "entonces todo el mundo se equivoca". El muchacho remata con la enumeración: "Tierras de la Corona, Tierras del Oeste, Tierras de la Tormenta, Tierras de los Ríos, las Islas del Hierro, el Norte, el Dominio, el Valle de Arryn y Dorne". "No, pero...", intenta objetar Dunk, pero se queda sin palabras al darse cuenta de que Egg está en lo cierto.

Instantes después, la pantalla en negro recupera el rótulo de la serie y el "siete" se sustituye por un "nueve". La explicación se apoya en la evolución territorial desde la Conquista de Aegon, pues el mapa que en origen se resumía en siete reinos se fragmenta y se redefine con el tiempo elevando el cómputo total a nueve, aunque la denominación Siete Reinos se mantiene por tradición y por su valor simbólico dentro del imaginario de Poniente.

La segunda temporada de El caballero de los siete reinos llegará a HBO Max en 2027 y adaptará La espada leal, el segundo cuento de Dunk y Egg. A la espera de más información oficial sobre la próxima entrega, el cierre deja planteados dos frentes claros: el posible camino hacia Dorne y la reacción de Maekar ante la fuga de su hijo.