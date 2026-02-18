El caballero 1x05: ¿Qué fue El Dragón Negro y la Rebelión Fuegoscuro que desgarró los Siete Reinos?

El caballero 1x05: El Dragón Negro y la Rebelión Fuegoscuro que devastó Poniente - HBO MAX

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el quinto y penúltimo episodio de la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos, spin-off de Juego de Tronos ambientado varias décadas antes de la serie madre y casi un siglo después de La casa del dragón. El capítulo aprovecha un vistazo a la adolescencia de su protagonista para repasar una guerra civil Targaryen cuyo vencedor sigue ocupando el Trono de Hierro en el presente del relato.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El 1x05 El caballero de los Siete Reinos no se limita a resolver el Juicio de los Siete que pone a prueba la inocencia de Ser Duncan el Alto, sino que profundiza en su origen mediante un largo flashback a su dura infancia en el Lecho de Pulgas, donde sobrevive de malas maneras junto a su amiga Rafe. En ese recuerdo, tras buscar algo de valor entre los restos y muertos de un campo de batalla, el joven Dunk deja caer una frase cargada de significado.

"La guerra ha terminado. El Dragón Negro ha muerto", anuncia Duncan, un comentario que se refiere a un personaje concreto asociado a una guerra relativamente reciente dentro de la cronología de Poniente, la Primera Rebelión Fuegoscuro. Este conflicto sacudió los Siete Reinos aproximadamente trece años antes de los acontecimientos de la serie y enfrentó a distintas ramas de la propia Casa Targaryen por tomar del Trono de Hierro.

En uno de los bandos se encontraba el rey Daeron II Targaryen, que ahora está sentado en el Trono de Hierro mientras transcurren los hechos de El caballero de los Siete Reinos. En el otro, su hermanastro Daemon I Fuegoscuro, un bastardo legitimado de sangre Targaryen. La tensión entre ambos venía de antes, ya que ambos eran hijos de Aegon IV Targaryen, quien en vida mantuvo una relación complicada con Daeron y favoreció públicamente a Daemon.

Aegon IV abogaba por una ofensiva gratuita a Dorne, mientras que Daeron, casado con la princesa dorniense Myriah Martell, defendía la prudencia. En paralelo, Aegon IV extendió rumores sobre una supuesta ilegitimidad de Daeron y alimentó la idea de que podría escoger a otro heredero, alimentando la fractura familiar y política entre sus hijos.

De esta forma, la preferencia de Aegon IV se volcó de forma notoria en Daemon, uno de sus bastardos. El rey llegó a premiarlo con la ancestral espada Fuegoscuro, asociada a Aegon el Conquistador, tras vencer un torneo siendo apenas un niño. Desde entonces, Daemon adoptó Fuegoscuro como nombre.

LA BATALLA DEL CAMPO DE HIERBARROJA

Aunque Aegon IV nunca desheredó formalmente a Daeron como le sugirió, en su lecho de muerte legitimó a todos sus bastardos, una decisión que dejó el terreno abonado para el caos. Daemon optó por la rebelión abierta y reclamó el Trono de Hierro con un dragón negro sobre campo rojo como estandarte, invirtiendo así los colores tradicinales de los Targaryen y ganándose el apodo de Dragón Negro. La guerra terminó con la victoria de Daeron II gracias a su triunfo en la Batalla del Campo de Hierbarroja, un acontecimiento a la que la propia serie ya había aludido mediante una canción interpretada por Egg en el episodio 3.

"El príncipe Baelor fue el primogénito. El príncipe Maekar nació el último. Daemon era el bastardo, así que patearon su bastardo - La hierba es verde en verano, la hierba verde adoro. Pero la hierba se tiñe de rojo por todas partes cuando matas a un rebelde - Los caballos mueren en batalla, esta batalla fue el frente. Fuegoscuro no era legítimo, vino del lado equivocado - El reino estaba en peligro, el yunque era una roca. El martillo aplastó al bastardo con su enorme y venosa hueste de lanceros dornienses", reza la letra de la canción de Egg, que adquiere un nuevo matiz tras el flashback del 1x05.

En aquel enfrentamiento murieron Daemon y sus dos hijos gemelos, pero su derrota no liquidó del todo la amenaza. La causa Fuegoscuro siguió viva a través de otros pretendientes, algunos de los cuales se exiliaron en las Ciudades Libres para regresar tiempo después con nuevos intentos de arrebatar el Trono. Por ello, el joven Dunk afirma que el Dragón Negro está muerto, ignorando que la causa Fuegoscuro resurigirá hasta en cuatro ocasiones más y seguirá desestabilizando el Trono de Hierro durante décadas.

Por cronología, la segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos podría funcionar como antesala de la Segunda Rebelión Fuegoscuro, un conflicto que estalla aproximadamente un año después de los hechos que adaptará la nueva tanda de episodios. Pero antes, el sexto y último capítulo de la primera temporada llegará a HBO Max el lunes 23 de febrero.