¿Es este el final del Arrowverso?

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

El 10 de octubre de 2012, Arrow se estrenó en The CW, inaugurando así el Arrowverso y dando la bienvenida a todo un repertorio de nuevos personajes basados en los comics de DC con sus propias series y aventuras. Cerca de cumplir una década, el futuro de la franquicia iniciada por Oliver Queen parece más incierto que nunca.

The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman, Stargirl, Black Lightning y Superman & Lois son las ficciones que el Arrowverso ha alumbrado desde entonces. No obstante, a medida que han llegado más y más series la franquicia se ha ido alejando más y más de sus orígenes.

Tanto Arrow, como Supergirl y Black Lightning han llegado ya a su final. Además, algunas de las series que siguen en antena parecen completamente desconectadas del universo en común que comparten el resto de las ficciones, tal y como recuerda ComicBook.com.

Es el caso de la más reciente de las series, Superman & Lois, cuyas mayores quejas por parte de los fans tienen que ver con que, a pesar de que Lois Lane (Elizabeth Tulloch) y Clark Kent (Tyler Hoechlin) hayan aparecido en otras ficciones del Arrowverso, su serie en común no presenta ninguna referencia al mismo.

La prima de Superman, Kara Danvers (Melissa Benoist), no ha sido mencionada en ninguna de las dos temporadas. Igualmente, el personaje de Morgan Edge es radicalmente diferente al que aparece en Stargirl. Lo mismo ocurre con el de Lucy Lane en ambas ficciones.

Igualmente, si bien Crisis en Tierras Infinitas, el sexto crossover del Arrowverso, logró unir a los héroes de Supergirl, Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman y Black Lightning en un único universo en su lucha contra el Anti-Monitor, todo apunta a que no volverán a ver la luz más entregas del crossover similares.

Todos estos detalles hacen pensar a los fans que estén ante el ocaso del Arrowverso. Pero, ¿se ha posicionado The CW al respecto? La respuesta es que no, y que incluso puede que a la franquicia aún le quede un año de vida, marcado por las renovaciones de nuevas temporadas de Superman & Lois y The Flash.

Por otro lado, la falta de noticias sobre el futuro de Legends of Tomorrow, Batwoman y Stargirl tiene a los adeptos del Arrowverso preocupados por si las ficciones han llegado ya a su fin.

El hecho de que The CW esté desarrollando otras series del universo DC alejadas del Arrowverso, como Naomi o Gotham Knights, también es una razón de peso para la desconfianza de la audiencia.

No obstante, la cadena tiene como límite hasta mayo, mes en el que The CW se reúne para hablar sobre el futuro de la compañía, para zanjar el tema definitivamente. Hasta entonces, no podrá saberse si llama del Arrowverso seguirá viva por mucho más tiempo.