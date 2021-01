Batwoman confirma si Robin existe en el ArrowVerso

Batwoman: ¿Existe Robin en el Arrowverso? - THE CW/DC COMICS

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Batwoman ha regresado a The CW con su segunda temporada y una nueva protagonista. Javicia Leslie da vida a Ryan Wilder, superheroína que ahora ocupa el rol principal. El último capítulo de la serie, titulado 'What Happened to Kate Kane?', ha dado pistas sobre la posible aparición de un popular personaje de DC.

Durante una persecución en coche con Ryan Wilder, la nueva protagonista, Tommy 'Hush' Elliot hace referencia a Robin. Después de los eventos del final de la temporada 1, que mostró a Alice convirtiendo a Elliot en algo similar a Bruce Wayne, el personaje se dirige a la Torre Wayne.

Usa la desaparición de Kate para explicar por qué Bruce había resurgido después de todo este tiempo e incluso llega a la Baticueva antes de que alguien se diera cuenta de la supuesta muerte de Kate. Sin embargo, Julia Pennyworth descubre al impostor cuando se da cuenta de que no conoce el nombre en clave de su padre Alfred.

Sin embargo, ya era demasiado tarde. Elliot había usado la Baticueva para rastrear la ubicación de Ryan, poder quitarle el traje y usarlo para convertirse en Batman. También había encontrado el Batmóvil, que lo llevó directamente a Ryan. Por suerte, Luke y Mary usan el sistema de comunicaciones del traje para ponerse en contacto con Ryan y advertirle de la misión de Elliot. Ella inmediatamente se va pero Elliot la persigue.

Mientras la persigue, Elliot cantó una melodía familiar para los fans del vigilante. "Navidad, Navidad, Batman huele mal. El batmóvil ha pinchado y el Joker es lo más", grita. Luke consigue usar la Baticueva para anular el sistema del batmóvil y detenerlo. Esto le da a Ryan suficiente tiempo para ponerse el traje y, aunque Elliot logra dispararle una bala de Kryptonita, solo la hiere en lugar de matarla.

Esta referencia a Robin parece confimar la presencia del personaje en Arrowverse, aunque todavía tenemos que ver al personaje en el CWVerso. Robin ya fue nombrado en la primera temporada, cuando Vesper Fairchild bromea y dice que Batman había desaparecido porque estaba asistiendo a la graduación de Robin.