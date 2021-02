Superman & Lois 1x01 revela la identidad de The Stranger, el gran villano de la serie

Superman & Lois revela la verdadera identidad de The Stranger, el gran villano de la serie

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

La pareja más icónica de DC ha vuelto, convertidos ahora en padres, en Superman & Lois. La nueva serie de THE CW, enmarcada dentro del Arrowverso, narra la difícil paternidad del último Hijo de Krypton, miembro ahora de Liga de la Justicia, mientras un misterioso villano acecha incesante en las sombras. ¿Quién es realmente The Stranger?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

La 1ª temporada de Superman & Lois está explorando diferentes aspectos de la mitología de los personajes. Durante la producción de la serie, se reveló que el actor Wolé Parks (Crónicas Vampíricas) interpretaría a un villano conocido simplemente como The Stranger. Un nombre que, por supuesto, es una tapadera para su verdadera identidad, ya que es un viejo conocido del Hombre de Acero.

Porque el primer episodio de la ficción ha revelado que The Stranger no es otro que el mismísimo Lex Luthor. Concretamente el Capitán Lex Luthor, una versión alternativa del archienemigo de Superman que tiene la misma obsesión por acabar con él que su predecesor. ¿Cuál es su verdadera historia?

Cuando se presenta a The Stranger en Superman & Lois, es un terrorista cuyo objetivo son las centrales nucleares, aunque sólo es una forma de llamar la atención de Clark. En su primer enfrentamiento con el Hombre de Acero, porta una poderosa armadura con casco perfectamente equipada para hacer frente a sus superpoderes. Y finalmente se revela que el villano es en realidad una versión alternativa de Lex Luthor.

El capítulo termina con Lex regresando a su barco, donde una inteligencia artificial le adelanta que necesitará más kryptonita para derrotar a Superman. La IA se refiere a él como Capitán Luthor, y aunque no se especifica cuánto tiempo lleva detrás de Clark, su aparición significa que ahora hay dos versiones del icónico villano conviviendo en el Arrowverse, incluyendo la que aparece en Supergirl.

SUPERMAN, DESTRUCTOR DE MUNDOS

El primer episodio no especifica de dónde viene éste nuevo Lex Luthor, pero en una conversación con Superman, el villano le explica que es el único superviviente de su mundo. Esto quiere decir que viene de una realidad alternativa, en la que posiblemente el Hombre de Acero haya tenido mucho que ver con la aniquilación del planeta.

Durante la conversación, Lex parece no tener claro cómo ha llegado a ésta versión de la Tierra tras la destrucción de su planeta natal. Es muy probable que tenga que ver con el evento de Crisis en Tierras Infinitas, y que su universo sea uno de los que no fue restaurado por The Specter.

Quizás, en esa otra versión de la realidad, Superman es el verdadero villano, y Lex Luthor es una suerte de héroe obsesionado con derrotarle, y que en su momento fracasó. Es pronto para asegurarlo, pero no hay duda de que Superman & Lois explorará la compleja relación entre ambos en sus próximos episodios.