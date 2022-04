Ezra Miller, ¿cancelado como The Flash en el DCEU tras sus últimos escándalos?

Ezra Miller, cancelado como The Flash tras sus últimos escándalos

WARNER BROS.

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

El pasado mes de marzo Ezra Miller fue arrestado a raíz de un altercado en un karaoke de Hilo (Hawái). Poco después de su detención el actor fue acusado de amenazar de muerte a una pareja. Estos sucesos han hecho saltar las alarmas entre los ejecutivos de Warner Bros, que habría tomado medidas contra el protagonista de The Flash.

Según Rolling Stone, los ejecutivos de Warner Bros tuvieron una reunión de emergencia el 30 de marzo para hablar sobre el comportamiento de Miller. "Según una fuente bien informada, el consenso en la sala fue dejar en pausa cualquier proyecto futuro que involucre a Miller, incluidas sus posibles apariciones en el Universo Extendido DC", informa la publicación.

The Flash llegará a los cines el 23 de junio de 2023, por lo que el estudio tiene tiempo para decidir sobre el futuro de Miller y si rodará o no una secuela como Barry Allen. Según otra fuente consultada por Rolling Stone, Miller tuvo "varias crisis" durante la producción de The Flash, arrebatos en los que el intérprete parecía estar "perdiendo los nervios".

El 27 de marzo Miller fue detenido en un karaoke de Hawái. La estrella supuestamente "gritó obscenidades", intentó quitarle un micrófono a una mujer y se abalanzó sobre un hombre. Fue detenido bajo los cargos de acoso y desorden público y, tras pagar una fianza de 500 dólares, fue puesto en libertad. Horas después de su detención, Miller amenazó de muerte a una pareja, que solicitó una orden de alejamiento contra él.

La polémica persigue al estadounidense, que en 2011 fue arrestado por un delito de posesión de drogas y en 2020 se convirtió en el blanco de las críticas cuando salió a la luz un vídeo en el que aparece agrediendo a una mujer. A esto se suma el controvertido vídeo que colgó en Instagram en enero de este 2022, clip en el que aparece amenazando a una rama del Ku Klux Klan en Beulaville (Carolina del Norte).

Ezra Miller también está presente en otra de las grandes franquicias de Warner, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, cuya nueva entrega, Los Secretos de Dumbledore, donde el actor vuelve a dar vida a Credence Barebone, llega este viernes a los cines de todo el mundo.