Revelado el nuevo traje del Superman de Tyler Hoechlin en Superman & Lois

Superman & Lois llegará a The CW el 23 de febrero de 2021. Aún quedan semanas para el estreno y, para amenizar la espera, la cadena ha revelado cómo será el traje del superhéroe, encarnado por Tyler Hoechlin.

"Conseguimos que Superman se pusiera unas superbotas personalizadas de inspiración atlética como punto de partida y nos centramos en un nuevo escote y una capa para maximizar la ondulación y el movimiento que a todos nos encanta ver en los cómics y películas, que han definido a este personaje durante generaciones", explicó la diseñadora Laura Shannon a TVLine al analizar el nuevo traje de El Hombre de Acero.

"Una estructura muscular aerodinámica y un trabajo de pintura actualizado, combinado con algunas líneas de diseño dinámico y un cinturón blindado esculpido, han llevado el atuendo en una nueva dirección para consolidar el aspecto de Superman en Superman & Lois", añadió.

"Creo que el nuevo traje es representativo de la serie", aseguró Hoechlin. "Así como este traje es único y se distingue de los que lo precedieron, la historia que estamos contando sobre Clark en este momento de su vida es única y algo que nunca antes habíamos visto", explicó.

"Agradezco la oportunidad de llevar el traje y la responsabilidad que conlleva. Siempre es interesante cuando me preguntan cómo me siento acerca de mi traje nuevo, porque siempre he sentido que el traje no me pertenece; es de todos los que encuentran algún sentido en ese traje, en el símbolo del pecho. Da la casualidad de que soy yo quien lo lleva", dijo el actor.

Junto a Hoechlin, la serie está protagonizada por Elizabeth Tulloch en el rol de Lois Lane. También aparecerán Dylan Walsh como Samuel Lane; Emmanuelle Chriqui como Lana Lang; Erik Valdez como Kyle Cushing; Jordan Elsass y Alexander Garfin como Jonathan y Jordan, hijos de Lois y Clark; y Inde Navarrette como Sarah.

Tal como señala la sinopsis oficial, la producción "sigue al superhéroe y la periodista más famosos del mundo mientras se enfrentan a todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres trabajadores en la sociedad actual".