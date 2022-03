The Flash, Riverdale y Superman & Lois renovadas junto con otras cuatro series de The CW

The Flash, Riverdale y Superman & Lois - THE CW

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

The CW ha anunciado sus planes para algunas de sus series más populares. La cadena ha renovado siete de sus 19 ficciones, incluyendo títulos como The Flash, Riverdale y Superman & Lois.

Tal como señala The Hollywood Reporter, The Flash ha renovado por su novena temporada, mientras que Riverdale y Superman & Lois volverán con su séptima y tercera entrega respectivamente. También volverán a la cadena All American (temporada 5), Kung Fu (temporada 3), Nancy Drew (temporada 4) y Walker (temporada 3).

"Mientras nos preparamos para la temporada 2022-23, estas series con guion, junto con las otras series que renovamos anteriormente, servirán como el comienzo de una base sólida, utilizando algunas de nuestras series más vistas, para que podamos asentarnos de cara al próximo año y más allá", dijo Mark Pedowitz, CEO de la cadena, en un comunicado. "Estos dramas también son importantes para nuestra estrategia digital general, ya que son parte de nuestra programación socialmente comprometida, y esperamos agregar más series nuevas para ayudar a fortalecer y expandir nuestra huella multiplataforma", agregó.

Tras este anuncio, queda en el aire el futuro de producciones que aún no han renovado como Batwoman, Embrujadas, Dinastía, In the Dark, Legacies, Legends of Tomorrow, Roswell New Mexico, Stargirl, All American: Homecoming, Los 4400, Naomi o Tom Swift.

All American es la serie más vista de The CW, mientras que se esperaba una renovación de The Flash después de que el actor Grant Gustin firmara un nuevo acuerdo para regresar en lo que podría ser una temporada final. Aparentemente Superman & Lois está funcionando en HBO Max, mientras que Walker está protagonizada por Jared Padalecki, uno de los actores fetiche de la cadena gracias a su trabajo en Sobrenatural.

Riverdale actualmente está emitiendo su sexta temporada. En diciembre de 2021 la actriz Lili Reinhart desveló que la ficción está próxima a su desenlace. "Esperamos que haya una séptima temporada y probablemente será la última", comentó en Instagram.