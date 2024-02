Daredevil Born Again: The Punisher asesina a un héroe de Marvel en una nueva filtración

Daredevil: Born Again supondrá el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock al UCM, tras sus apariciones puntuales en Spider-Man: No Way Home, She-Hulk y Echo. Y unas nuevas imágenes del set de rodaje son las responsables de mostrar el regreso de otro esperado personaje de Marvel en la serie del hombre sin miedo que verá la luz en 2025.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras dos impactantes temporadas en Netflix, no son pocos quienes esperan para ver de nuevo a Jon Bernthal interpretando a Frank Castle en Daredevil: Born Again. Y con la serie avanzando en su rodaje, ha salido a la luz un nuevo vídeo de lo más revelador.

El clip, que ya circula por las redes sociales, muestra la presencia de una intrigante figura que oculta su rostro bajo una capucha. Pero lo más sorprendente, es que, como puede apreciarse, su cazadora muestra la reconocible calavera blanca de Castle liquidando a sangre fría al héroe llamado White Tiger.

— Michail (@PunisherFanatic) February 18, 2024

Bajo su máscara se oculta un viejo conocido de los cómics Marvel, Héctor Ayala; creado por Bill Mantlo y George Pérez en 1975, este personaje descubrió un amuleto mágico que le da unos poderes sobrenaturales capaces de rivalizar con los del mismísimo Black Panther. Aunque, por el momento, se desconoce cuál será el papel de este héroe en la trama de Born Again o la razón por la que Castle tendrá que asesinarlo sin titubear siquiera.

Del mismo modo que tampoco se sabe si quién se oculta tras la aparente presencia de The Punisher en el set de rodaje de la serie, que contará con 18 episodios, es el propio Bernthal o uno de sus dobles de acción, puesto que no llega a verse bien su rostro. Además de Cox y Bernthal en Daredevil: Born Again también regresarán Vincent D'Onofrio como Kingpin, Deborah Ann Woll como Karen Page y Elden Henson como Foggy Nelson.