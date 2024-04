Filtrada la primera imagen de Jon Bernthal como The Punisher en Daredevil: Born Again de Marvel

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Charlie Cox volverá a meterse en la piel de Matt Murdock en la muy esperada Daredevil: Born Again. Y ahora una nueva filtración del set de rodaje parece confirmar que Jon Bernthal también regresará para interpretar nuevamente al implacable Frank Castle, A.K.A. The Punisher, en la serie de Marvel Studois.

Fue hace tan solo unas semanas cuando The Hollywood Reporter anunció que Bernthal tenía previsto sumarse al rodaje de Born Again en Nueva York. Es más, aunque todavía no se haya oficializado, el actor subió recientemente una imagen en su cuenta de Instagram con la que daba a entender que su personaje regresaría a la acción en la ficción, que aún no tiene fecha de estreno en Disney+.

Sin embargo, la mayor evidencia de su vuelta es una nueva fotografía tomada en el set de rodaje. Bernthal, cuyo rostro aparece salpicado por sangre falsa tras filmar una secuencia de acción en la serie, se topó con un fan en el restaurante Hometown BBQ de Brooklyn y le pidió sacarse una foto con él.

La imagen muestra a ambos en el local y al doble del actor estadounidense tras ellos. Esta nueva imagen, junto con otro vídeo filtrado en febrero en el que una figura cuyo rostro estaba oculto con una capucha pero que lucía una cazadora con la calavera blanca de The Punisher asesinaba a sangre fría al héroe llamado White Tiger (Tigre Blanco), confirman que Frank Castle volverá a toparse con Daredevil en Born Again.

En todo caso, ni Kevin Feige, ni los miembros del equipo de la serie o de Marvel Studios se han pronunciado al respecto y hasta ahora, lo único seguro, es que, además de Cox, la serie volverá a contar con Vincent D' Onofrio en el papel de Wilson Fisk. Y es que, tras ser repudiado por su antigua protegida, Maya López, al final de Echo, la trama de Born Again verá a Kingpin tratando de hacerse con la alcaldía de Nueva York para desplegar todo su poder criminal y político con la intención de deshacerse de una vez por todas del hombre sin miedo.