Filtración masiva de Daredevil y Bullseye con sus nuevos trajes en Born Again de Marvel

Daredevil: Born Again será el nuevo proyecto del Hombre Sin Miedo de Charlie Cox en el Universo Cinematográfico de Marvel. El superhéroe regresará en 2025 con una serie propia en la que también estarán la mayoría de personajes principales del anterior proyecto en solitario para Netflix.

Entre ellos se encuentra el Bullseye de Wilson Bethel, quien debutó en la tercera temporada de aquella serie y se convirtió en la nueva némesis del Diablo de Hell's Kitchen al suplantar la identidad del héroe para intentar destruir su reputación pública cometiendo todo tipo de crímenes. Ahora, nuevas imágenes filtradas desde el rodaje de Daredevil: Born Again han mostrado un duro enfrentamiento entre ambos.

SPOILER ALERT!



Footage from the set of 'DAREDEVIL: BORN AGAIN' shows Bullseye shooting at someone before Daredevil tackles himpic.twitter.com/vTkgKaXi6W — Lachesis (@LachesisHD) February 6, 2024

En el vídeo, Bullseye está disparando a alguien, siendo interceptado por Daredevil con un placaje en lo que, presumiblemente, dará comienzo a una encarnizada pelea callejera entre héroe y villano. Además, las fotografías tomadas por paparazis han dejado ver con mayor detalle los nuevos atuendos de los dos personajes.

A full HQ look at the new Daredevil suit for ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ from Just Jared! pic.twitter.com/XGFYlOwg0E — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 6, 2024

En el caso de Daredevil, volverá a llevar un traje rojo, aunque parece algo más intenso que en la serie de Netflix. En cualquier caso, la estética será muy similar a la que los espectadores están acostumbrados. Por su parte, Bullseye tendrá unas vestimentas totalmente nuevas. El antagonista deja atrás la réplica del traje del Hombre Sin Miedo para llevar su propio vestuario.

A full HQ look at the new Bullseye suit for ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ from Just Jared! pic.twitter.com/NYqgtVak4i — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 6, 2024

Este será de color azul y tan solo se le verán los ojos a través de un pasamontañas. En el pecho lleva la funda de una pistola, mientras que en la cintura porta varios cuchillos, dejando claro que irá concienzudamente armado. Sin embargo, por ahora no hay rastro del logo distintivo de Bullseye, una diana que en los cómics y otras adaptaciones suele llevar en la frente.

Además de Cox y Bethel, en Daredevil: Born Again también regresarán Vincent D'Onofrio como Kingpin, Jon Bernthal como The Punisher, Deborah Ann Woll como Karen Page y Elden Henson como Foggy Nelson. La serie se encuentra en pleno rodaje y se espera que llegue en algún momento de 2025.