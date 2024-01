Krysten Ritter avanza el regreso de Jessica Jones en Daredevil: Born Again de Marvel

MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

Charlie Cox volverá a encarnar a Matt Murdock en Daredevil: Born Again. Y ahora que su rodaje ya ha comenzado, Krysten Ritter, su compañera de reparto en los Defensores de Netflix, ha insinuado que interpretará nuevamente a Jessica Jones en la serie de Marvel que todavía no cuenta con fecha de estreno.

Ritter interpretó a la violenta y malhumorada detective Jessica Jones a lo largo de tres temporadas en Netflix. Pero también coincidió con Cox en los Defensores, serie de una única temporada que la vio formar equipo con Luke Cage, Iron Fist y el propio Daredevil.

Y con los personajes ya dentro del canon oficial del Universo Cinematográfico Marvel, la actriz ha insinuado su llegada al UCM en Daredevil: Born Again. Ahora que la serie acaba de arrancar su rodaje en Nueva York, Ritter realizó una publicación en Instagram en la que aparece con una de las camisetas que lució en Jessica Jones.

Además, la actriz acompañó la imagen con un mensaje tan intrigante como sugerente. "IYKYK", abreviatura de If you know, you know (si lo sabes, lo sabes). Con estas palabras, Ritter, sugiere que su debut en el UCM será reencontrándose con Matt Murdock en Born Again.

Krysten Ritter shares a new video on Instagram wearing the same shirt as Jessica Jones with the caption:



“IYKYK” 👀 pic.twitter.com/pYHVVEuZ0t — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) January 30, 2024

En este sentido, el esperado reencuentro entre Jessica Jones y Daredevil podría verse propiciado por el interés de Kingpin (Vincent D'Onofrio) en hacerse con la alcaldía de Nueva York, tal y como apuntaba el final de Echo, para librarse de los héroes de la ciudad.

De esta manera, el hombre sin miedo podría recurrir a su vieja compañera de los Defensores para sacar los trapos sucios de Wilson Fisk e impedir que ejerza su influencia política contra los justicieros como ellos. Sin embargo, por ahora, ni la propia Casa de las Ideas o Kevin Feige se han pronunciado al respecto.