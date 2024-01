Jon Bernthal (The Punisher) revela si estará en Daredevil: Born Again

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

Tras dos impactantes temporadas en Netflix, no son pocos quienes esperan que Jon Berthal interprete de nuevo a Frank Castle en Daredevil: Born Again. Y con el regreso confirmado de Vincent D' Onofrio como Kingpin a la serie protagonizada por Charlie Cox, tras su papel en la trama de Echo, el actor ha revelado si en ella encarnará una vez más a The Punisher.

Si hay un personaje del Universo Marvel al que muchos ansían ver de nuevo junto al hombre sin miedo, ese es el violento Frank Castle. Más aún ahora que tanto Daredevil, Jessica Jones, los Defensores y el resto de las series de Netflix ya son oficialmente canon del UCM.

Es por lo que en una reciente entrevista con Collider, Bernthal se ha pronunciado sobre los rumores que lo situaban como Frank Castle en Daredevil: Born Again. Y también sobre por qué la gente quiere ver de nuevo a The Punisher en la serie protagonizada por Cox, cuyo rodaje comenzará nuevamente en los próximos meses con vistas a estrenarse como pronto en 2025.

Según admitió el propio actor estadounidense, desconoce si Marvel planea recuperar al violento antihéroe. Es más, en caso de que lo pretenda, a él no se lo han hecho llegar. Lo que sí tiene claro Bernthal, es que, si ha de volver a interpretar a The Punisher en la pequeña pantalla, sería con la clara condición de que el personaje se mantenga fiel a los cómics.

"Pienso que hay una razón por la que este personaje ha calado tanto en la gente, ya sean fans de los cómics, de la serie o incluso personas dentro del ámbito militar de todo el mundo", sentenció Bernthal. Y es que, según sostiene el actor, "hay un poco de Frank Castle" en todos nosotros.

"Existe en nuestro interior. Por eso nos preocupamos tanto por este personaje". Es por lo que en caso de que el estudio liderado por Kevin Feige cuente de nuevo con él para Daredevil: Born Again, hará cuanto esté en su mano para que Marvel mantenga la esencia de The Punisher en las grapas.

"Si cuentan conmigo, haré todo lo posible por asegurarme de que se respete el material original y se haga de una forma correcta", Zanjó Bernthal sobre su posible regreso como Frank Castle ya dentro del UCM en la nueva serie de Daredevil. Aunque, por ahora, habrá que esperar para saber si The Punisher acabará o no formando parte de la trama de Born Again.