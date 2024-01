Filtración de Daredevil: Born Again confirma el futuro de Kingpin en la serie de Marvel

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Tras jugar un papel de vital importancia como villano principal en Echo, Vincent D'Onofrio regresará como Wilson Fisk en Daredevil: Born Again. Y una nueva imagen del set de rodaje parece confirmar cuál será el futuro político de Kingpin en la serie de Marvel, que aún no tiene fecha de estreno prevista en Disney+.

Después de ser derrotado y repudiado por Maya, su sobrina adoptiva en el episodio final de Echo, la escena post-créditos de la serie mostraba a Fisk subido en un avión rumbo a Nueva York. Nada más emprender el vuelo y dispuesto a recuperar su poder, comprende al ver las noticias que el modo de hacerlo es presentarse a las elecciones para la alcaldía de la ciudad.

De esa manera, no solo tendría bajo su control los bajos fondos, también tendría a su disposición la influencia política y recursos necesarios para acabar tanto con Daredevil (Charlie Cox) como con otros héroes que se encuentran en Nueva York. Pero, para alcanzar sus desmesuradas ambiciones políticas, Kingpin deberá primeramente meterse en el bolsillo a los votantes.

Y según parece confirmar una nueva imagen del set de rodaje, Kingpin conseguirá afianzar su futuro político en las urnas. En ella puede verse a Kingpin acaparando la primera plana del New York Criticon y un titular que reza: "La campaña de Wilson Fisk cobra fuerza de cara a las urnas".

Newspaper prop on Wilson Fisk’s campaign on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ pic.twitter.com/4sgLYJ74DW