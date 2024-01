Así consiguió el Daredevil de Netflix ser canon en el Universo Marvel

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Con el estreno de Echo, Marvel Studios no solo lanzó su primer proyecto de 2024. La compañía también confirmó que, de ahora en adelante, las series del universo de Los Defensores de Netflix son también canon en su UCM. Una noticia que los fans han celebrado y que Vincent D'Onofrio, el actor de Kingpin, ha explicado.

El intérprete ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter en la que ha revelado el momento en el que desde La Casa de las Ideas decidieron llevar a cabo ese movimiento. Y es que, durante años, no quedaba claro si Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Puño de Hierro y Los Defensores formaban parte del UCM o eran una franquicia paralela.

"Durante el reinicio de todo el proceso de creación de Daredevil: Born Again, todos los creativos se reunieron y dijeron: 'Mirad, así es como tenemos que hacerlo a partir de ahora'. Así que, que quede claro, solo hablamos de ello asumiendo que está directamente conectada con la Daredevil original, y eso es algo genial", cuenta D'Onofrio.

"Eso trae consigo muchas historias interesantes y todas las tramas colaterales que sucedieron en esas tres temporadas originales", insiste el actor. El reinicio en el proceso creativo que menciona sucedió justo después de que terminara la huelga de guionistas en Hollywood. La compañía despidió a todos los guionistas y directores de la serie de Daredevil: Born Again, desechando prácticamente todo el material ya rodado.

Habría sido entonces cuando se decidió que las series de Los Defensores de Netflix, principalmente la aclamada Daredevil, formarían parte de la franquicia. "Así que ahora podemos comenzar Born Again con toda esa historia y sus resultados detrás. Actualmente, todos hablamos de Daredevil: Born Again en esos términos", sentencia D'Onofrio, sugiriendo que será una suerte de cuarta temporada.

Por el momento, la nueva serie del Diablo de Hell's Kitchen no cuenta con una fecha de estreno estimada. Sin embargo, el rodaje todavía no se ha retomado y, dado que casi todo el material que habían acabado ha sido descartado, lo más probable es que no llegue a Disney+ hasta, al menos, principios o mediados de 2025.