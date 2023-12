Echo desvela el nuevo traje de Daredevil en el Universo Marvel

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

El Daredevil de Charlie Cox regresará al Universo Cinematográfico Marvel en la inminente serie Echo. El proyecto se estrena el 9 de enero en Disney+ y supondrá la tercera aparición del Hombre Sin Miedo en la franquicia. Además, utilizará un traje diferente al visto hasta ahora en la saga.

En Spider-Man: No Way Home, el héroe debutaba en el UCM tras la serie de Netflix, pero lo hacía únicamente como Matt Murdock, sin su traje de vigilante. Posteriormente, en She-Hulk: Abogada Hulka, el Diablo de Hell's Kitchen sí llevaba su atuendo, pero en una versión de color amarillo y escarlata. Ahora, el último adelanto de Echo ha confirmado un nuevo cambio de indumentaria.

El tráiler ha dejado a los fans un nuevo vistazo a Daredevil luchando contra la protagonista. Y el mismo revela que vuelve a vestir un traje rojo oscuro y negro parecido, si no el mismo, que ya llevó en su serie de Netflix. Un regreso a los orígenes que muchos fans pedían desde su anterior aparición en la franquicia marvelita.

No se sabe exactamente qué rol jugará el superhéroe neoyorkino en Echo y si esto significará que en su próxima serie, Daredevil: Born Again, volverá a llevar su icónico traje. El proyecto no llegará hasta 2025 después de que Marvel despidiera recientemente a todos los guionistas y comenzara prácticamente de nuevo.

Daredevil no será el único personaje que regrese en Echo. Su gran archienemigo, Wilson Fisk, también volverá en la serie de su sobrina. Kingpin parecía haber muerto al final de Ojo de Halcón después de que la propia Maya le disparase en la cara. Pero el villano continúa con vida, parche en el ojo mediante, y está dispuesto a recuperar su poder antes de la serie del héroe de Charlie Cox, en la que volverá a ejercer de antagonista.

Echo se estrena en Disney+ el 10 de enero. A diferencia del resto de series del UCM, lanzará todos sus episodios de manera simultánea. Por ello, los fans no tendrán que esperar semanas para poder volver a ver a Daredevil en acción. El proyecto, además, se enmarca bajo el sello Marvel Spotlight, lo que quiere decir que será bastante independiente del resto de la franquicia.