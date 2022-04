Colin Bridgerton adelanta su romance en la 3ª temporada: "Ojalá"

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Luke Newton, que da vida a Colin en Los Bridgerton, desea que florezca un romance entre su personaje y el de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) en la siguiente entrega de la aclamada serie de Netflix. "Ojalá sea el punto de partida para la siguiente temporada", ha confesado.

El actor ha revelado en declaraciones a The Hollywood Reporter que, después de que en la última temporada "se empiecen a sentar las bases de su relación", le encantaría que la nueva entrega de la serie, que ya ha renovado por una tercera y cuarta temporada, se adentrase aún más en el amorío entre Colin y su mejor amiga Penelope.

"Estoy realmente emocionado por ver lo que traerá el futuro y cuánto tiempo más puede pasar Colin sin ver lo que tiene delante de sus ojos, la verdad", ha compartido el intérprete sobre el romance a fuego lento que se ha cocinado en las últimas dos temporadas de Los Bridgerton entre ambos personajes.

Si bien hasta ahora la serie, que también tiene en marcha un spin-off de la reina Charlotte, ha seguido el orden de la saga de los libros de Julia Quinn en la que se basa, comenzando con 'El duque y yo' y continuando con 'El vizconde que me amó', la relación entre Colin y Penelope no entraría en acción hasta la cuarta novela, 'Seduciendo a Mr. Bridgerton'.

No obstante, Shonda Rhimes, productora de Los Bridgerton, declaró a EW que, aunque quiere explorar las historias de los ocho hermanos, no se va a seguir necesariamente el orden de la saga de libros original para ello. Luego, es más que probable que en la siguiente temporada este romance en ebullición lenta llegue a buen puerto.

La sinopsis oficial de 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', editada en España por la editorial Titania, reza así: "A sus veintiocho años, Penélope se ha resignado ya a convertirse en una solterona destinada a envejecer cuidando a su madre. Durante una década, ha asistido a todas las fiestas de la aristocracia londinense, y siempre ha sido la muchacha mediocre, callada, la que nadie saca a bailar más que por compromiso, la que pasa inadvertida para todos. También para Colin Bridgerton, hermano de la mejor amiga de Penélope, guapo, audaz, soltero de oro... y su amor platónico desde siempre. Para Colin, Penélope siempre ha estado ahí, simpática, agradable, pero casi invisible. ¿Cómo es posible que todo cambie de repente? Sin saber bien cómo, el menor de los Bridgerton descubre a una mujer inteligente, sensible, audaz... y muy atractiva. Durante años se han conocido casi como hermanos, y de repente se dan cuenta de que no saben nada el uno del otro. Pero no todo lo que descubrirán va a resultar tan placentero...".