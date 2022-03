Los Bridgerton: 10 cosas que recordar antes de ver la temporada 2

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está aquí la temporada 2 de Los Bridgerton. La nueva entrega de la serie cortesana de Netflix se centrará en Anthony (Jonathan Bailey), el mayor de los Bridgerton, y su romance con la recién llegada Kate Sharma (Simone Ashley).

"El deber, el deseo y el escándalo chocan cuando el vizconde Anthony Bridgerton decide casarse y tiene que vérselas con la testaruda hermana mayor de su futura esposa", reza la sinopsis oficial de la segunda temporada de la serie creada por Chris Van Dusen que estará basada en el libro 'El vizconde que me amó'.

Y con motivo del lanzamiento de los nuevos episodios, repasamos 10 datos de que conviene recordar.

SIMON NO ESTARÁ EN LA TEMPORADA 2

Regé-Jean Page se convirtió en una estrella por su interpretación de Simon, papel que le valió una nominación al Emmy. Sin embargo, el actor no participará en los nuevos capítulos. "Habrá referencias a Simon. En la primera escena de la temporada 2 Daphne (Phoebe Dynevor) menciona que dejó a su esposo y a su bebé en casa. Desafortunadamente no funcionó en términos de que Regé fuera parte de la segunda temporada, pero siempre será el duque de Bridgerton. Él no va a ninguna parte en el universo de la serie. Solo porque no le veamos no significa que no esté allí", explicó Chris Van Dusen a TVLine

SIMON Y DAPHNE TIENEN UN HIJO

El epílogo de la primera temporada revela que Simon y Daphne (Phoebe Dynevor) tuvieron un hijo. No está claro cuánto tiempo ha pasado, pero lo más probable es que la segunda temporada tenga lugar después del nacimiento. En una entrevista con The Wrap, Dynevor declaró que la segunda entrega probablemente presentará al bebé, ya que el enfoque cambia del romance de Daphne con el duque a su relación con su familia.

NUEVOS PERSONAJES

Los Bridgerton tiene un elenco coral y cada libro de Julia Quinn se enfoca en uno de los hermanos Bridgerton, presentando una historia de amor que generalmente tiene un final feliz. La adaptación de Netflix hará lo mismo, centrándose en la vida amorosa de uno de los hermanos en cada nueva temporada. La primera temporada giró en torno a Daphne y Simon y la segunda entrega se centrará en Anthony y Kate Sharma. Se espera que la tercera temporada tenga a Benedict (Luke Thompson) como protagonista, y así sucesivamente.

MARINA ABANDONÓ LONDRES

Los fans recordarán que Marina Thompson (Ruby Barker) abandona Londres y se compromete con Phillip Crane (Chris Fulton), el hermano del hombre al que amaba y que murió en una batalla. En el quinto libro Phillip es el interés amoroso de Eloise un año después de la muerte de Marina. No está claro si Marina regresará en la segunda temporada, pero parece que el destino no le depara nada bueno.

EL VIAJE DE COLIN

Tras romper su compromiso con Marina, Colin Bridgerton (Luke Newton) también decide abandonar Londres. El personaje se embarca en un viaje por todo el mundo y por el momento no se sabe si estará en la segunda temporada.

LOS FEATHERINGTON ESTÁN ARRUINADOS

Los Featherington fueron una presencia constante durante la primera temporada, pero nunca fueron particularmente populares entre los fans. La matriarca, Portia (Polly Walker), fue especialmente controvertida, pero las hijas, particularmente Penelope (Nicola Coughlan), fueron bien recibidas. La primera temporada termina mal para la familia después de la muerte del barón Featherington (Ben Miller); además, sus muchas deudas de juego llevaron a la familia a la ruina. La segunda temporada seguramente mostrará las consecuencias para la familia, poniendo especial atención en Penelope y su doble vida.

ELOISE BUSCA A LADY WHISTLEDOWN

Eloise lidera la cruzada para descubrir quién es Lady Whistledown, y finalmente concluye que la amante de Benedict, Genevieve Delacroix (Kathryn Drysdale), debe ser la misteriosa informante. Sin embargo, la primera temporada termina cuando se da cuenta de que Genevieve no es Lady Whistledow, lo que significa que su investigación continuará en la segunda temporada. Y considerando su estrecha amistad con Penelope Featherington, Eloise podría descifrar el misterio.

LA VIDA AMOROSA DE ANTHONY

Anthony pasó la mayor parte de la primera temporada viviendo una historia de amor con la cantante de ópera Siena Rosso (Sabrina Bartlett). Incluso considera formalizar su relación en contra de los deseos de su familia, pero ella lo rechaza, alegando que nunca pertenecerá a su mundo y que es mejor que se separen. La decepción afectará a Anthony, haciéndolo que rechace cualquier relación amorosa. Incluso el personaje llega a afirmar que se casará por el bien de su reputación, dejando el amor en un segundo plano. Todo cambiará una vez que Kate Sharma llegue a su vida.

PENELOPE ES LADY WHISTLEDOWN

Los Bridgerton desveló al final de la primera temporada que Penelope está detrás de Lady Whistledown. La revelación fue una manera perfecta de terminar la temporada, ya que casi nadie esperaba que se tratara de Penelope. La segunda temporada seguramente continuará la historia de Penelope, explorando su doble identidad en profundidad. Su relación con Eloise también podría ocupar un lugar central, considerando que Eloise no parará en su objetivo de descubrir la identidad de Lady Whistledown.

HABRÁ MUCHO MÁS...

Y como bien saben los fans de la serie creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, tras el octavo capítulo de la segunda temporada queda aún mucho más por escribir para Lady Whistledown ya que Netflix ha confirmado no solo una tercera, sino también una cuarta temporada del que ha sido uno de sus grandes éxitos, junto a titulos como La casa de papel, Lupin o El juego del calamar, de los últimos años.