Los Bridgerton: ¿Qué esnifa la reina Charlotte en la temporada 2 de la serie de Netflix?

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

Algo ha tenido más enganchada a la reina Charlotte durante la segunda temporada de Los Bridgerton que los jugosos cotilleos de Lady Whistledown: un misterioso polvo marrón que sus criados le sirven en una pequeña caja de plata con una minúscula cucharilla a juego.

Entre dramas amorosos y pomposos bailes de salón, el público de la famosa serie de Netflix también se ha sentido intrigado por esa extraña sustancia que la monarca no para de esnifar durante toda la última entrega de la ficción. Lanzada el pasado 25 de marzo, la segunda temporada de Los Bridgerton se centra en el Vizconde Anthony, el mayor de los hermanos, y su búsqueda de la esposa perfecta entre un mar de candidatas, en las que destacan las recién llegadas a la ciudad desde la India hermanas Sharma.

Golda Rosheuvel, la actriz que da vida a la reina Charlotte, ha confirmado en declaraciones a Decider que la polvareda amarronada que su personaje esnifa en muchas de sus escenas es realmente rapé o tabaco en polvo, aunque la sustancia que se utilizó en el rodaje para recrear su aspecto fueron unos polvos del mismo color creados a base de azúcar. "Creo que es glucosa. Al final del día estoy como con un subidón salvaje de azúcar. Está bien, es absolutamente inofensivo", confirmó Rosheuvel.

Tea Time with the Queen. Bring your own snuff. #Bridgerton pic.twitter.com/iohn4fDxa7