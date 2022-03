¿La temporada 3 de Los Bridgerton contará con Regé-Jean Page como Simon Basset?

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de la segunda temporada de Los Bridgerton, son muchos los fans que han echado en fala a uno de los principales protagonistas de la primera entrega, el Simon Basset de Regé-Jean Page. Y aunque hace meses que su ausencia estaba confirmada, no son pocos los seguidores de la ficción de Netflix que se preguntan si el duque de Hastings regresará en la tercera entrega de la ficción.

La clave para responder a si Page, que fue una de las grandes sensaciones de la serie, volverá encarnar en algún momento al duque de Hastings, podría hallarse en las declaraciones de los responsables de la serie y, cómo no, en las novelas de Julia Quinn.

Fue en abril del pasado cuando a través de un comunicado lanzado en redes sociales, la serie confirmó que no estaba previsto el regreso del Duque de Hastings para la segunda temporada. El propio actor compartió esta publicación en sus cuentas oficiales con un cariñoso mensaje de despedida: "¡Un placer y un privilegio! Un honor ser miembro de la familia: dentro y fuera de la pantalla, el elenco, el equipo y los increíbles fans: el amor es real y seguirá creciendo".

Pleasure and a privilege! An honour to be a member of the family - on and off screen, cast, crew and incredible fans - the love is real and will just keep growing ❤️💫 https://t.co/YBk4RvKNpx