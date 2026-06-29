La Casa del Dragón vuelve a desafiar el canon de Martin: ¿Es Daenerys el príncipe que fue prometido en la profecía?

La Casa del Dragón vuelve a desafiar el canon Martin: ¿Es Daenerys el príncipe que fue prometido en la profecía? - HBO MAX

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Desde el primer episodio de la primera temporada de La Casa del Dragón, las ensoñaciones proféticas de los Targaryen, conocidas como sueños de dragón, han estado muy presentes en la trama, sirviendo como motivación de ciertos personajes y, además, como poderoso nexo con Juego de Tronos. Así, en la primera entrega, Viserys confiaba a su hija la visión de Aegon el Conquistador, compartida generación en generación. Ahora, la Canción de Hielo y Fuego ha vuelto a mencionarse en el segundo episodio de la tercera temporada.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Tras perder a su primogénito en la Batalla del Gaznate, Rhaenyra está destrozada y parece haber abandonado toda pretensión sobre el Trono de Hierro, una lucha que ya le ha arrebatado a dos de sus hijos. Es Daemon quien, susurrándole en Alto Valyrio y recordándole la profecía de la que Viserys le hablara quien finalmente le hace continuar en su empeño.

"Lo vi, Rhaenyra. En Harrenhal", le dice Daemon a su sobrina y esposa, recordando sus propias visiones de la temporada anterior, que le convencieron no solo de que la profecía era real, sino de que Rhaenyra tenía un importante papel que jugar en ella.

"La oscuridad del Norte. La Canción de Hielo y Fuego. Vi a una chica de pelo plateado en un desierto lejano, y había dragones junto a su pecho", continúa, haciendo referencia a unas imágenes del futuro en las que los fans de la franquicia fácilmente indentifican la figura de la joven Daenerys Targaryen.

VISERYS TRANSMITIÓ LA PROFECÍA A RHAENYRA

Esto resuena con la profecía que ya anunció Viserys en la primera temporada. "Al igual que Daenys previó el fin de Valyria, Aegon previó el fin del mundo de los hombres. Todo comenzará con un invierno terrible, que soplará desde el lejano Norte. Aegon vio una oscuridad absoluta cabalgando sobre esas alas, y lo que sea que habite en su interior destruirá el mundo de los vivos. Cuando llegue este gran invierno, Rhaenyra, todo Poniente deberá hacerle frente", expuso ya entonces el personaje de Paddy Considine.

"Y si el mundo de los hombres ha de sobrevivir, un Targaryen debe ocupar el Trono de Hierro. Un rey o una reina, lo suficientemente fuerte como para unir el reino contra el frío y la oscuridad", le contó el viejo rey a su hija, asegurando que ese secreto se había transmitido "de rey en heredero desde la época de Aegon". "Ahora debes prometerme que lo llevarás contigo y lo protegerás. Prométemelo, querida Rhaenyra. Prométemelo", señaló.

Es la idea de que debe tomar el Trono de Hierro para que un Targaryen lidere Poniente contra la amenaza del invierno la que hace que Rhaenyra vuelva a ponerse en pie. La líder de los Negros no solo está convencida de tener un papel que desempeñar, sino que además siente que se lo debe a su padre, que quería que fuese su heredera, y a sus hijos, muertos para que pudiera llegar a reinar.

LA CANCIÓN DE HIELO Y FUEGO EN EL CANON Y JUEGO DE TRONOS

A pesar de ser la principal razón por la que Rhaenyra continúa luchando por el Trono de Hierro en la serie, en la obra original, la Canción de Hielo y Fuego no tiene este papel ni parece estar relacionada con la Danza de Dragones. Aparte de chocar con el canon en este aspecto, el peso de la profecía en la guerra civil de los Targaryen afecta también al final de Juego de Tronos.

Resulta además trágicamente irónico que Rhaenyra conquiste el Desembarco del Rey pacíficamente, queriendo derramar el mínimo de sangre posible solo para que, dos siglos después, la chica a la que Daemon vio en sueños arrase la ciudad y sea asesinada por su amante antes de ocupar el Trono de Hierro.

En todo caso, Juego de Tronos nunca llegó a confirmar que Daenerys era, en efecto, el príncipe que fue prometido en la Canción de Hielo y Fuego, sino que muchos opinan que este era Jon Snow, también Targaryen de nacimiento.

Tampoco los libros lo han confirmado o desmentido por el momento. Lo que está claro es que la imagen en la que Rhaenyra parece haber puesto sus esperanzas no acaba trayendo paz, sino destrucción.