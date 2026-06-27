Los Lobos de Invierno irrumpen en La Casa del Dragón: Los veteranos de guerra de Invernalia y Roody el Ruinoso

Roody el Ruinoso y los Lobos del Invierno irrumpen en La Casa del Dragón - HBO MAX

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de La Casa del Dragón ya ha comenzado su andadura en HBO Max con el estreno de su primer episodio. Y aunque el foco de este está en una muy esperada batalla naval, también incluye detalles clave para el futuro de la guerra, como la irrupción de Roody el Ruinoso y los Lobos del Invierno.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La muerte no solo asola el mar, sino también tierra firme, donde Damon y su ejército masacran a los Lannister. Al acabar la lucha y detectar que se acerca un nuevo ejército, el príncipe Targaryen se prepara para seguir luchando, pero pronto descubre que no se trata de enemigos, sino de los refuerzos prometidos por Cregan Stark, los Lobos del Invierno, un grupo formado por unos 2.000 curtidos veteranos.

Al frente de los norteños se encuentra lord Roderick Dustin, apodado Roody el Ruinoso, a quien encarna Tommy Flanagan y es el responsable de romper la tensión, anunciándose como aliados. "¡Hemos venido a morir por la reina dragón!", grita entusiasmado, dejando claras sus lealtades.

¿QUIÉN ES ROODY EL RUINOSO?

"Es un guerrero anciano y feroz", explicó Flanagan en declaraciones a Entertainment Weekly, hablando de su personaje, que está convencido de que se convertirá en un favorito de los fans. "No pudieron matarlo en combate, y lo único que quiere es morir de forma gloriosa. Gran parte de la historia es realmente brutal, [pero] también tiene mucho humor. Se reduce todo a una sola idea: mi misión es simplemente matar, destruir, salvar a la reina y salvar los reinos. Me cautivó por completo", señaló.

Según Flanagan, lo que mueve tanto a Roody, cabeza de la Casa Dustin, como al resto de Lobos del Invierno es que "se sienten culpables por haber sobrevivido tanto tiempo, y ahora tienen esta oportunidad de venir al sur y patear culos".

"Básicamente, es un guerrero vikingo que ya ha pasado su mejor momento y que tiene la opción de morir probablemente en un invierno largo y duro, o de que lo envíen al sur a luchar y llegar al Valhalla", recordó haber dicho Ryan Condal, showrunner de la ficción, en su reunión con Flanagan, al presentarle el personaje. Este enfoque enseguida captó el interés del actor de Hijos de la anarquía, que imaginó a Roody "dando golpes y tajando a diestro y siniestro", frustrado porque nadie pueda matarlo.

¿QUIÉNES SON LOS LOBOS DEL INVIERNO?

Como se ha mencionado anteriormente, el grupo que lidera Roody, los Lobos del Invierno, está formado por veteranos norteños y constituyen las fuerzas que lord Cregan Stark prometió enviar para apoyar a los Negros. Y es que, en la segunda temporada, Jacaerys Velaryon acudía al mismo Muro para confirmar la lealtad del Guardián del Norte a Rhaenyra. Este aseguraba ser fiel a la reina, pero señalaba que necesitaba la mayoría de sus tropas en el Norte, para contener las posibles amenazas de más allá del Muro.

En el libro, los Lobos del Invierno son parte importante de una gran batalla conocida como el Baile de los Carniceros, que supone el enfrentamiento entre los Negros (fuerzas norteñas incluidas) y el ejército Verde liderado por Ser Criston Cole y apoyado por Ormund Hightower y Daeron Targaryen. Se trata de una lucha de especial magnitud que, como su nombre augura, deja numerosas bajas. También participan en la Batalla de la Ladera, marcada por una gran traición.