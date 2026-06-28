¿A Qué Hora Se Estrena La Casa Del Dragón 3X02 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID 26, (CulturaOcio)

La tercera temporada de La Casa del Dragón continúa dando sus primeros pasos con el estreno de su segundo capítulo en HBO Max. Tras un arranque espectacular, con una de las batallas que han marcado la historia de Poniente, la serie buscará continuar cautivando a los fans del universo de George R.R. Martin episodio a episodio. Pero... ¿a qué hora se estrena La Casa del Dragón 3x02 en HBO Max?

Tras relatar en su primera entrega la sangrienta Batalla del Gaznate, el feroz conflicto naval que enfrentó a los barcos de Lord Corlys Velaryon contra la flota de la Triarquía. Tras la contienda, marcada por numerosas bajas, alguna de ellas clave para el futuro de la guerra, el segundo episodio explorará las consecuencias y los nuevos pasos de Verdes y Negros para hacerse con el Trono de Hierro.

Al igual que sus predecesoras, la tercera temporada de La Casa del Dragón estrena sus episodios semanalmente, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 22 de junio

- Capítulo 2: 29 de junio

- Capítulo 3: 6 de julio

- Capítulo 4: 13 de julio

- Capítulo 5: 20 de julio

- Capítulo 6: 27 de julio

- Capítulo 7: 3 de agosto

- Capítulo 8: 10 de agosto

En cuanto al horario de estreno, el 3x02 de La Casa del Dragón estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 28 de junio en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada lunes 29 de junio, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 3X02 DE LA CASA DEL DRAGÓN EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva temporada de la ficción ambientada 200 años de los eventos relatados en Juego de tronos a las 19:00 horas del domingo 28 de junio, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, La Casa del Dragón estrenará la segunda entrega de su tercera y penúltima tanda de capítulos para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Steve Toussaint o Rhys Ifans arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el segundo episodio de la tercera temporada de la ficción de HBO Max basada en las novelas de George R.R. Martin estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 3x02 de La Casa del Dragón a partir de las 22:00 horas del domingo.