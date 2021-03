Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) pide perdón a los fans de WandaVision: "Lo lamento"

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Gracias a multitud de guiños, referencias y pistas falsas, y al excesivo entusiasmo de los fans por elaborar teorías y extender rumores, los seguidores de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) esperaban de la serie muchas cosas que finalmente no sucedieron. Entre ellas la aparición de Doctor Strange, que brilló por su ausencia. Y ahora, Benedict Cumberbatch ha pedido perdón al fandom por esta decepción

Teniendo en cuenta que Wanda ha sido confirmada en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, las posibilidades de una aparición del Hechicero Supremo para sentar las bases de la película eran bastante altas. Pero sólo era otro engaño de Marvel, como el regreso de Evan Peters en el papel del 'falso Pietro'. Son muchos los fans que se han sentido engañados con el final de WandaVision, y para ellos Cumberbatch tiene un mensaje de disculpa.

Durante una entrevista con el programa de YouTube Jake's Takes, el actor explicó que no sabía hasta qué punto los fans esperaban su aparición en la serie, a la vez que pedía perdón por la decepción causada. "Lamento haberos decepcionado", dijo humildemente Cumberbatch.

"Eso habría sido divertido, supongo. Habría enlazado con la participación de Lizzie (Elizabeth Olsen) en Doctor Strange 2, pero... ¡Ah, demonios, aún quedan muchas cosas por venir! Estamos en mitad del rodaje ahora, llevamos filmando desde antes de Navidad. Estoy muy emocionado", añadió el actor.

Pese a que Strange no hizo acto de presencia en WandaVision, la escena post-créditos de la serie sí está relacionada con la secuela del Hechicero Supremo. Con Wanda aceptando totalmente su nueva identidad como Bruja Escarlata, y estudiando el libro maldito conocido como Darkhold, no hay duda de que necesitará la ayuda de un experto en magia para que su poder no vuelva a descontrolarse. Y es ahí donde entrará Doctor Strange.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene previsto su estreno en marzo de 2022.