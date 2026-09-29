¿Ha Anticipado Linternas La Llegada De Los Sinestro Corps? - HBO MAX /DC

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Hasta ahora, la mayor parte de la trama de Linternas, protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre como Hal Jordan y John Stewart, respectivamente, se ha desarrollado en la Tierra. En su séptimo y penúltimo episodio, la serie de HBO parece haber anticipado la llegada al DCU a uno de sus mayores enemigos: los Sinestro Corps, comandados por Sinestro (Ulrich Thomsen), antiguo amigo y mentor de Jordan.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Cuando Sinestro apareció por primera vez en el segundo episodio de Linternas, lo hizo alejado de ser un gran villano. La serie dejó claro desde el inicio que el personaje ya había intentado ejecutar su gran golpe contra los Guardianes y que, tras ser derrotado por Jordan, terminó en prisión, sin rastro alguno de un anillo amarillo.

Sin embargo, el sexto episodio reveló que Sinestro había escapado de la cárcel. Ahora, el séptimo capítulo ha desvelado que el antiguo Linterna Verde se encuentra en un planeta alienígena al que Hal podía acceder directamente a través de un portal conectado con la Tierra. Este nuevo escenario parece arrojar luz sobre los próximos movimientos de Sinestro y abre la posibilidad de que el villano forme a sus Sinestro Corps.

En un momento dado del 1x07 de Linternas, John accede por el portal de Jordan hasta el planeta donde se encuentra Sinestro y se encuentra con él. Curiosamente, el mundo en el que está el villano resulta especialmente interesante.

El portal podría haber sido dejado deliberadamente por Hal como una pista para que John encontrara a Sinestro después de su muerte. Su población fue aniquilada por un misterioso gas del miedo, el cual provocó que sus habitantes acabaran matándose entre ellos. Precisamente, el miedo es la fuente de poder de los anillos amarillos de los Sinestro Corps, en contraposición a la fuerza de voluntad que alimenta los anillos de los Linternas Verdes. Pero hay otro detalle que podría ser aún más revelador. Sinestro se encuentra oculto en una antigua forja abandonada, un lugar que parece haber sido utilizado para fabricar algún tipo de objeto.

Teniendo en cuenta la conexión de este planeta con el miedo y la relación de Sinestro con los anillos amarillos, no es descabellado pensar que esta ubicación podría estar relacionada con la creación de los futuros Sinestro Corps.

¿AYUDÓ HAL A SINIESTRO A ESCAPAR DE PRISIÓN?

Dada la relación entre Hal y Sinestro y el hecho de que el portal de Jordan conduce directamente hasta el planeta donde se encuentra el antiguo Linterna Verde, cabe la posibilidad de que Jordan encontrara la forma de ayudarle a escapar de prisión. Sin embargo, en ese momento no disponía de su anillo de poder, ya que los Guardianes se lo habían confiscado en Oa. Esto abre la posibilidad de que el planeta esté relacionado con la creación de los anillos amarillos y que Hal, siguiendo las instrucciones de Sinestro, utilizara uno de ellos para ayudarle a escapar.

Otra posibilidad es que Sinestro ya contara con seguidores que le ayudaron a escapar de la prisión espacial en la que se encontraba, a la que Gardner se refirió como el "Azkaban espacial". En ese caso, estos podrían haberle ayudado a poner en marcha sus planes para crear los anillos amarillos o a reunir nuevos miembros para su causa.

El hecho de que Sinestro se encuentre precisamente en este mundo no parece una coincidencia y apunta a su posible papel como líder de los futuros Sinestro Corps en el final de Linternas, aunque falta poco para averiguarlo.