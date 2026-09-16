John Stewart investiga la muerte de (SPOILER) en el tráiler del 1x06 de Linternas

John Stewart investiga la muerte de (Spoiler) en el intrigante adelanto del 1x06 de Linternas - HBO MAX

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Linternas cerró su quinto episodio con un final explosivo y todo apunta a que la serie no está dispuesta a dar un solo respiro a los espectadores. Un adelanto del sexto episodio muestra a John Stewart (Aaron Pierre) investigando la muerte que hasta ahora ha sido el principal motor de la trama.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"No hay testigos. Quien le rompió la nariz probablemente lo mató", dice la sheriff Kane (Kelly Macdonald) a John, viendo a Hal congelado en la grada del estadio de fútbol y aparentemente muerto al inicio del avance. "¿Sabes por qué regresó aquí?", pregunta Stewart. "Regresó por mí", responde ella, profundamente triste y afectada.

Instantes después, una escena muestra al médico forense explicándole a Stewart los datos de la autopsia de Jordan. "No hay señales de que se defendiera. Un único disparo en la cabeza, el tirador se encontraba frente a él", revela. Seguidamente, unos tipos con cara de pocos amigos se enfrentan a John en la calle después de que este encienda la señal de los Linternas Verdes.

JOHN SIGUE QUERIENDO AVERIGUAR POR QUÉ MATARON A HAL

Sin embargo, Stewart termina la pelea rápido y los deja fuera de combate. "Solo intento averiguar por qué lo mataron", afirma John en otra escena. El adelanto concluye con Guy Gardner (Nathan Fillion) visitando a su compañero en el calabozo de la oficina del sheriff.

Llegados a este punto, conviene recordar que el final del 1x05 de Linternas dejó atrás la línea temporal de 2016 y se saldó con Stewart eliminando la amenaza de los Manhunter -resulta que durante todo el tiempo fue Zoe Macon (Poorna Jagannathan)- y le arrebata el anillo a un exhausto y derrotado Hal Jordan (Kyle Chandler).

Después, John le entrega a Lianna (Laura Linney) el anillo de Jordan y le revela que Hal sigue vivo y renuncia a ser un Linterna Verde, explicándole que su poder corrompió a su mentor, sus principios y a sí mismo.