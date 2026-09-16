John Stewart investiga la muerte de (SPOILER) en el tráiler del 1x06 de Linternas

John Stewart investiga la muerte de (Spoiler) en el intrigante adelanto del 1x06 de Linternas
John Stewart investiga la muerte de (Spoiler) en el intrigante adelanto del 1x06 de Linternas - HBO MAX
Cultura Ocio
Actualizado: miércoles, 16 septiembre 2026 10:26
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   MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

   Linternas cerró su quinto episodio con un final explosivo y todo apunta a que la serie no está dispuesta a dar un solo respiro a los espectadores. Un adelanto del sexto episodio muestra a John Stewart (Aaron Pierre) investigando la muerte que hasta ahora ha sido el principal motor de la trama.

   ((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

   "No hay testigos. Quien le rompió la nariz probablemente lo mató", dice la sheriff Kane (Kelly Macdonald) a John, viendo a Hal congelado en la grada del estadio de fútbol y aparentemente muerto al inicio del avance. "¿Sabes por qué regresó aquí?", pregunta Stewart. "Regresó por mí", responde ella, profundamente triste y afectada.

   Instantes después, una escena muestra al médico forense explicándole a Stewart los datos de la autopsia de Jordan. "No hay señales de que se defendiera. Un único disparo en la cabeza, el tirador se encontraba frente a él", revela. Seguidamente, unos tipos con cara de pocos amigos se enfrentan a John en la calle después de que este encienda la señal de los Linternas Verdes.

JOHN SIGUE QUERIENDO AVERIGUAR POR QUÉ MATARON A HAL

   Sin embargo, Stewart termina la pelea rápido y los deja fuera de combate. "Solo intento averiguar por qué lo mataron", afirma John en otra escena. El adelanto concluye con Guy Gardner (Nathan Fillion) visitando a su compañero en el calabozo de la oficina del sheriff.

   Llegados a este punto, conviene recordar que el final del 1x05 de Linternas dejó atrás la línea temporal de 2016 y se saldó con Stewart eliminando la amenaza de los Manhunter -resulta que durante todo el tiempo fue Zoe Macon (Poorna Jagannathan)- y le arrebata el anillo a un exhausto y derrotado Hal Jordan (Kyle Chandler).

   Después, John le entrega a Lianna (Laura Linney) el anillo de Jordan y le revela que Hal sigue vivo y renuncia a ser un Linterna Verde, explicándole que su poder corrompió a su mentor, sus principios y a sí mismo.

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