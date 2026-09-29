Sinestro alaba el poder del miedo en el tráiler del final de Linternas, que deja el destino de Hal Jordan en el aire

Siniestro alaba el poder del miedo en el tráiler del final de Linternas, que deja el destino de Hal Jordan en el aire - HBO MAX

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Solo queda un episodio para que termine la primera temporada de Linternas y, para ir abriendo boca, HBO Max ha lanzado un breve teaser que adelanta un final estrechamente relacionado con Sinestro y sus ideas sobre el miedo. El avance promete además explorar el destino de Hal Jordan, que ha sido desde el inicio una de las grandes incógnitas de la serie.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"El cuerpo de Linternas cree que el miedo te debilita. No podrían estar más equivocados", comienza diciendo Sinestro en el adelanto. "El miedo puede ser la fuerza más poderosa del universo", asegura el alienígena.

El tráiler muestra a John, Hal y Sinestro en el planeta donde estaban al acabar el séptimo capítulo, el sitio del que era originario Antaan y que estaba contaminado por un gas que hizo que sus habitantes se matasen entre sí. Otras imágenes incluyen a Kerry en el campo de fútbol de Rushville y a Guy Gardner, que volverá a aparecer en el episodio final.

Don’t be afraid to be afraid.

The final episode of #Lanterns airs Sunday at 9pm on @hbomax. pic.twitter.com/ZhFV4ASOaT — James Gunn (@JamesGunn) September 28, 2026

"Quizá no tienes por qué haber muerto en vano", reflexiona Sinestro mientras el avance se detiene en Hal despertando sobre una rejilla, con una extraña cicatriz circular en el brazo.

"Hal, ¿tú qué harías?", pregunta John en un momento dado. "No tengas miedo de tener miedo", le recomienda su mentor.

SINESTRO, LOS LINTERNAS AMARILLAS Y LA RESURRECCIÓN DE HAL

Tanto el episodio 7, que situaba a Sinestro en un planeta amarillento devastado por un extraño gas del miedo, como las declaraciones del alienígena en el teaser, sugieren que la serie podría adaptar una de las tramas más icónicas de los cómics de Linterna Verde, la creación de los Sinestro Corps o los Linternas Amarillas. Estos, al contrario que el cuerpo controlado por los Guardianes, tienen anillos que funcionan canalizando el miedo (y no la fuerza de voluntad).

Por otro lado, desde que el primer episodio terminase con John encontrando el cuerpo de Hal, muchos fans se han negado a aceptar la muerte del superhéroe y diferentes teorías indican cómo podría revivir. De hecho, las palabras de Sinestro, muy repetidas en el teaser, podrían estarse refiriendo a que conoce una manera de traer de vuelta a su antiguo aprendiz.