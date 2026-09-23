Sinestro está libre: ¿Se prepara el final de Linternas para los Linternas Amarillas (Sinestro Corps)? - DC/HBO MAX

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Hace apenas unos días HBO Max lanzó un nuevo adelanto de Linternas. Tanto las imágenes inéditas del avance como cierta conversación del episodio 6, ya disponible en la plataforma, parecen apuntar en una dirección concreta, poniendo el foco en uno de los villanos más icónicos de Linterna Verde en los cómics y que sin duda jugará un papel clave en los últimos episodios de la ficción.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Dada su importancia en las grapas era de esperar que Sinestro no se limitara a aparecer en un par de episodios, aconsejando a Hal sobre la amenaza de John y los Manhunters. Así, no es de extrañar que el tráiler de mitad de temporada estrenado hace unos días incluyera ya al retorcido alienígena tramando algo, ni que, en el episodio 6, Guy Gardner haya revelado que alguien lo liberó de su prisión.

Teniendo en cuenta su conexión con Sinestro, el primer sospechoso de haberle ayudado a escapar habría sido Hal, pero este contaba con la coartada perfecta ya que, cuando se dio la fuga, él estaba cumpliendo condena en la Tierra por lo sucedido en Rushville.

Puesto que Sinestro no llega a hacer acto de presencia en el sexto capítulo, habrá que esperar hasta los dos últimos episodios para ver en contexto las imágenes del avance que lo muestran diciendo que el miedo puede ser la fuerza más poderosa del universo o que Hal no tenía por qué haber "muerto en vano".

¿CREARÁ SINESTRO SU CUERPO DE LINTERNAS AMARILLAS?

Cabe la posibilidad de que la serie se esté preparando para adaptar una de las tramas más icónicas de los cómics de Linterna Verde relacionadas con Sinestro, la creación de los Sinestro Corps o los Linternas Amarillas. Y es que la mención del personaje al miedo como fuente de poder señala en esta dirección, ya que, en las grapas, él creó un anillo que funcionaba canalizando el miedo (y no la voluntad, como el de los Linternas Verdes), reuniendo un grupo de seguidores a su alrededor.

La ficción bien podría mostrar el nacimiento de los Linternas Amarillas, pero, además, la mención a la muerte de Hal podría significar que también adapte otra trama de las viñetas, en la que Hal es poseído por la malvada entidad Parallax. Esta sería una forma de resucitar al personaje, aunque diversas teorías aún señalan que no está realmente muerto, sino que su cadáver era el de un clon. De hecho, si el Hal que John encuentra en el estadio de fútbol y que había pasado una década en la cárcel no era el verdadero, podría ser que el original estuviese trabajando con Sinestro y efectivamente le hubiese ayudado a escapar.