Brutal tráiler de Linternas con la aparición de Sinestro y los letales Manhunters

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el nuevo tráiler de Linternas, la primera serie en imagen real del Universo DC de James Gunn que llegará este mismo verano a HBO MAx. Concretamente, esta primera temporada, compuesta por ocho episodios, se estrena el lunes 17 de agosto (la noche del domingo 16 en América Latina).

El adelanto fue presentado durante una mesa redonda en la Comic-Con de San Diego (SDCC) en la que participaron los actores Kyle Chandler, Aaron Pierre, Garret Dillahunt y Poorna Jagannathan, así como los cocreadores Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King.

El extenso tráiler, de casi tres minutos de duración, presenta a los dos protagonistas, el veterano Linterna Verde Hal Jordan y su pupilo, John Stewart, en pleno proceso de entrenamiento. Pero además de peparar a su reemplazo, la pareja de "policías espaciales" tendrán que enfrentarse a una oleada de asesinatos.

Unas muertes cuyas pistas conducen hasta los manhunters, una amenaza alinenígena letal y capaz de adoptar cualquier forma, tal y como revela el adelanto que, además de contar con la presencia de otros Linternas como Guy Gardner o Siniestro, culmina con el juramento de los Green Lantern: "En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal podrá escapar de mi vigía. Que aquellos que adoran el poder del mal, teman mi poder: la luz de Linterna Verde".

"La serie sigue al nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y a la leyenda de los Linternas Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos", avanza la sinopsis oficial.

El episodio piloto de Linternas ha sido coescrito por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, quienes son cocreadores de la serie. Mundy ejerce de showrunner. Los dos primeros episodios están dirigidos por James Hawes, y también se ha contado con Stephen Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov como directores