Guy Gardner irrumpe en el nuevo tráiler de mitad de Linternas, que se prepara para los Sinestro Corps

Guy Gardner vuelve en el nuevo tráiler de mitad de Linternas, que se prepara para los Sinestro Corps - HBO MAX

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Linternas, la serie protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre como Hal Jordan y John Stewart, respectivamente, continúa elevando El listón. A falta de tan solo tres episodios para que concluya su temporada 1, HBO Max ha lanzado un emocionante tráiler con el regreso de Nathan Fillion como Guy Gardner, además de anticipar la llegada de los Sinestro Corps.

"Está bien. Te escucho", le dice John a Hal nada más encontrarse con él en una cafetería por la noche al inicio del adelanto. "¡Eh asumí la culpa por lo que hicimos", le confiesa Jordan a Stewart a continuación.

Instantes después, las imágenes trasladan a los espectadores al momento en que Stewart y la sheriff Kerry (Kelly Macdonald) encuentran a Hal muerto y congelado en el estadio de fútbol. "Nunca pensé que moriría", admite John en el funeral. "Todos en este maldito pueblo querían matarlo", responde ella.

GUY GARDNER, SINESTRO Y LOS LINTERNAS AMARILLAS

Es entonces cuando Guy Gardner irrumpe en la oficina del sheriff para hablar con Stewart. "No puedo ayudarte a resolver este asesinato", le dice el Linterna Verde a su compañero. "Me debes una", le recuerda John.

Instantes después, entra en escena Sinestro, quien le revela a John que "el miedo puede ser la fuerza más poderosa del universo". Es precisamente esta emoción la que alimenta y fundamenta el credo de los Sinestro Corps y sus anillos de poder amarillos. El adelanto culmina con una serie de escenas que muestran a Stewart investigando mientras se enfrenta a todo tipo de desafíos y Sinestro sugiriendo una alianza con el Linterna Verde.