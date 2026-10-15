Archivo - Zendaya protagonizará la nueva película de ciencia ficción de Alex Garland - JOHN FYCKE / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Tras arrasar en taquilla por partida doble con Spider-Man: Brand New Day y La Odisea de Christopher Nolan, Zendaya tiene nuevo proyecto. La estrella de Dune y Euphoria protagonizará la nueva película de ciencia ficción de A24, que contará con Alex Garland al frente del proyecto como guionista y director.

Aunque todavía se desconocen los detalles de este largometraje, del que no ha trascendido ni la trama ni el título, y que, según informa The Hollywood Reporter, comenzará su producción en 2027.

La cinta supone una nueva colaboración entre Zendaya, quien volvió a interpretar a M.J. en Spider-Man: Brand New Day, con A24 tras la exitosa serie Euphoria y El drama, cinta que, estrenada en mayo de 2026, protagonizó junto a Robert Pattinson.

Por otra parte, Garland mantiene una estrecha relación profesional con A24, productora con la que ha trabajado en películas como Ex Machina, Civil War, Men y Warfare: Tiempo de guerra. El cineasta está, además, al frente de la adaptación cinematográfica del videojuego Elden Ring, cuyo estreno en cines está previsto para marzo de 2028.

El filme contará en su reparto con Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz y Nick Offerman. John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird y Peter Serafinowicz completan el elenco.

LOS PRÓXIMOS PROYECTOS DE ZENDAYA

En cuanto a los próximos proyectos de Zendaya, la actriz volverá a interpretar a Chani en Dune: Parte Tres, que volverá a estar dirigida por Denis Villeneuve y llegará a los cines el 18 de diciembre, día en el que también aterrizará Vengadores: Doomsday.

Zendaya también dará vida a la cantante Ronnie Spector en el biopic Be My Baby, dirigido por Barry Jenkins para A24. Por otro lado, pondrá voz a la hija de Shrek y la princesa Fiona en la quinta entrega de la franquicia, cuyo estreno está previsto para el 30 de junio de 2027.