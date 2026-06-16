Todos a la cárcel en el genial tráiler de Shrek 5 - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Shrek 5, la nueva cinta de la divertida saga de DreamWorks protagonizada por el irreverente ogro de piel verde, verá la luz el 30 de junio de 2027. A casi un año del estreno, Universal ha lanzado un descacharrante tráiler en el que Asno está dispuesto a vivir una nueva y emocionante aventura con su mejor amigo, Shrek.

"Érase una vez que se era... un ogro horroroso y un asno chalado que emprendieron un viaje a la mágica ciudad de Más, Más Lejano", narra una voz en off al inicio del adelanto. "¿Sabéis lo que eso supone? Que me tengo que mazar, cincelarme la espalda, cuadrarme la espalda, tabletearme la tableta y apretarme el culazo", dice Asno a continuación ante Shrek, Fiona y su familia, atónitos.

"Shrek y Asno, dos grandes amigos en otra trepidante aventura en la ciudad", afirma el equino poco después, mientras las imágenes muestran a ambos siendo perseguidos por caballeros, a un muñeco de nieve con agrio carácter y dando con sus huesos en la cárcel. Instantes después, una escena muestra a Asno cantando y desesperando a Shrek, Fiona y su familia en el calabozo.

SHREK VUELVE A LOS CINES POR SU 25 ANIVERSARIO

Dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn, Shrek 5 vuelve a contar con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en sus respectivos papeles de Shrek, Asno y Fiona. Por su parte, la estrella de Euphoria, Zendaya, encarnará a Felicia, la hija de Shrek y Fiona, mientras que Marcello Hernández y Skyler Gisondo interpretarán a sus hermanos, Fergus y Farkle.

Pero antes del estreno de su nueva entrega, Shrek volivó a los cines para celebrar su 25 aniversario. Las cuatro primeras películas han recaudado casi 3.000 millones de dólares en todo el mundo y han dado lugar a un musical de Broadway que obtuvo ocho nominaciones a los premios Tony, populares eventos y atracciones en los parques temáticos de y también al spin-off El Gato con Botas (2011) y su secuela El Gato con Botas: El último deseo (2022), que fue nominada al Oscar.