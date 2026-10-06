Spider-Man: Brand New Day lanza un aluvión de tomas falsas, escenas detrás de cámaras y metraje eliminado - SONY PICTURES

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Con más de 2.500 millones de dólares recaudados a nivel mundial, Spider-Man: Brand New Day continúa en cartelera. No obstante, el filme protagonizado por Tom Holland ya ha aterrizado en algunas plataformas de streaming de países como Estados Unidos junto con multitud de tomas falsas y 'featurettes' que ya están empezando a circular por internet y que revelan, incluso, un vistazo a escenas eliminadas de la película.

Uno de los vídeos, que se ha filtrado en X, incluye casi tres minutos y medio de tomas falsas de la película. Desde Peter Parker revelando a Bruce Banner (Mark Ruffalo) su identidad sin rodeos cuando habla con él en la universidad hasta Holland sin poder controlar la risa cuando se presenta en casa de MJ (Zendaya) como Maynard, el clip incluye multitud de hilarantes momentos del rodaje.

Además, el vídeo ofrece un vistazo detrás de cámaras, con Holland enfundado en un arnés momentos antes de saltar por los aires y la filmación de escenas icónicas de la película, como la persecución en la que Spider-Man salta sobre el coche de Frank Castle (Jon Bernthal) que, lejos de rodarse en las calles de Nueva York, se hizo con los intérpretes rodeados de cromas.

BRAND NEW DAY GAG REEL! omg i need more of this pic.twitter.com/cKtpwgm4R5 — juan (@JuanEditzs) October 6, 2026

LAS ESCENAS ELIMINADAS EXTIENDEN EL PASO DE SPIDER-MAN POR EL HOSPITAL

También circulan por X fragmentos de 'featurettes' que revelan escenas eliminadas del paso de Peter Parker por el hospital. Así, la secuencia parecía extender más la llegada de Frank con Spider-Man en brazos, con una escena que muestra a varios médicos cortando el traje del trepamuros y revelando su rostro malherido al quitarle la máscara.

OH MY GOD THEY SHOWED A GLIMPSE OF THE SCENE I TALKED ABOUT WHERE THEY GO AND CUT UP THE SUIT BUT KEEP THE MASK ON



IT BETTER SHOW UP IN THE RE RELEASE pic.twitter.com/LtOWAzBCcG — juan (@JuanEditzs) October 6, 2026

DAMN WHAT I DID NOT KNOW THEY ACTUALLY TAKE OFF THE MASK AND PETER CAN'T EVEN BREATHE WTFFFFF



BRO PUT THIS IN THE EXTENDED CUT pic.twitter.com/pdMppriyh3 — juan (@JuanEditzs) October 6, 2026

Además, un clip muestra al personaje de Holland, enmascarado, deambulando por los pasillos del hospital. Esta secuencia bien podría corresponderse con aquella en la que Rosario Dawson hacía un cameo como la enfermera Claire Temple y que, tal y como confirmó la propia actriz, no llegó a incluirse en el montaje final de Brand New Day.

im 90% sure this is the exact scene where the claire cameo comes in cause he's in a hallway with the hospital gown LET US SEE HER pic.twitter.com/8s1MwxbF8N — juan (@JuanEditzs) October 6, 2026

Desde su aterrizaje en cines, Brand New Day ha arrasado en taquilla y roto un récord tras otro. Con más de 2.500 millones de dólares recaudados por el momento, el filme ha convertido a Holland en el actor más taquillero de la historia. Además, la cinta ha desbancado a Star Wars: El despertar de la Fuerza como la película más taquillera de Estados Unidos y Canadá de todos los tiempos.