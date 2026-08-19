Los Navegantes auguran un negro futuro en el nuevo y espectacular teaser de Dune 3 - WARNER BROS.

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Quedan apenas cuatro meses para que Dune: Parte Tres llegue a los cines, el próximo 18 de diciembre (el mismo día que la también muy esperada Vengadores: Doomsday). Ahora, Warner Bros. ha lanzado un nuevo teaser que, aparte de anunciar el inicio de la preventa para las proyecciones en IMAX 70mm en Estados Unidos, incluye algunos segundos de metraje inédito.

"Dime qué nos depara el futuro", exige la princesa Irulan (Florence Pugh), aparentemente reunida con otros conspiradores, en el reciente adelanto de Dune: Parte Tres. "El final", le responde sombríamente una figura similar a un sarcófago que los fans han reconocido como el Navegante Edric.

En la obra de Frank Herbert, los Navegantes son humanos pertenecientes a la Cofradía Espacial con poderes psíquicos y mutaciones extremas por el consumo continuo de la especia melange. Tienen la capacidad de mapear todo el universo encontrando la ruta más segura entre dos ubicaciones separadas a miles de años luz.

El vídeo, de apenas 30 segundos de duración, muestra también al personaje de Jason Momoa, así como un encuentro entre Chani (Zendaya) y Paul (Timothée Chalamet) en Arrakis, que deja patente su tensa relación.

UNA PELÍCULA "RODADA PARA IMAX"

El teaser sirve para promocionar la venta de entradas para las primeras sesiones en IMAX y otras proyecciones de gran formato en Estados Unidos, que se pueden conseguir registrándose en la página web oficial de la película.

Aunque Dune: Parte Tres parece querer aprovechar el nuevo tirón de las salas IMAX, en gran parte debido a La odisea, cabe decir que, a diferencia de la cinta de Christopher Nolan, no se ha filmado íntegramente con cámaras IMAX.

Hay que recordar que esta apuesta por este formato específico ha sido una de las grandes polémicas que han envuelto al filme de Nolan. Y es que en algunos países, como España, ni siquiera existen salas compatibles simultáneamente con IMAX y 70 mm analógico, lo que ha motivado que solo en unas decenas de cines de todo el mundo se haya podido proyectar el filme como fue concebido por el director. Una decisión criticada por parte del público, que sintió que solo podía acceder a una versión "mutilada" de la película.

En todo caso, el tráiler de Dune: Parte Tres remarca que ha sido "rodada para IMAX", animando a la gente a acudir a verla en este formato, con lo que es de esperar una experiencia envolvente e inmersiva... y plenamente satisfactoria.