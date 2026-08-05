El drama, la crisis prematrimonial de Robert Pattinson y Zendaya, ya tiene fecha de estreno en HBO Max - A24

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

El drama, película de A24 protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, se estreno en los cines el pasado 29 de mayo. Casi tres meses después, el próximo jueves 27 de agosto, la cinta llegará al catálogo de HBO Max.

El filme, escrito y dirigido por Kristoffer Borgli (Dream Scenario), sigue la relación amorosa de los protagonistas, que parece una bomba de relojería a punto de estallar, precisamente, en su boda. El drama, estrenada el pasado mayo, recaudó poco más de 105 millones de dólares en su paso por los cines.

UN AUTÉNTICO DRAMA

"Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson) tienen una relación idílica y están a punto de casarse. Sin embargo, días antes de la ceremonia, se enfrentan a una crisis cuando unas inesperadas revelaciones desbaratan lo que uno de ellos creía saber sobre el otro. Esto convertirá su relación en un auténtico drama", reza la sinopsis oficial de la producción.

Zendaya y Pattinson, ya han compartido cartel en La odisea de Christopher Nolan, estrenada el pasado 17 de julio, y volverán a aparecer juntos en la tercera entrega de Dune, que llegará a los cines el 18 de diciembre y de nuevo está dirigida por Denis Villeneuve.

Junto a sus dos protagonistas, El drama completa su reparto con Alana Haim (Una batalla tras otra), Mamoudou Athie (Jurassic World: Dominion), Hailey Gates (Rivales) y Michael Abbott Jr. (Los asesinos de la luna), entre otros.