La película de Elden Ring confirma su reparto completo y fecha de estreno - BANDAI NAMCO

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

La adaptación a la gran pantalla del mítico videojuego de fantasía Elden Ring que prepara A24, con Alex Garland (Ex Machina, Civil War) como director y guionista, es una de las que más curiosidad suscitan entre los fans. Bandai Namco ha confirmado ahora el reparto al completo de la película y su fecha de estreno.

Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird y Peter Serafinowicz han sido anunciados a través de la web de Bandai Namco como el elenco de la adaptación del videojuego.

Asimismo, la cuenta oficial de Elden Ring en X ha anunciado que la producción arrancará esta primavera con tecnología IMAX y está previsto que la adaptación llegue a las salas de cine el 3 de marzo de 2028.

The live-action movie adaptation of #ELDENRING, produced by the studio A24 in partnership with Bandai Namco and filmed for IMAX, is slated for release on March 3, 2028.

Production will begin in Spring 2026, and the full cast has been announced. Learn more: https://t.co/WyyyXMkiUF pic.twitter.com/gR3Mxxl5Lt — ELDEN RING (@ELDENRING) April 20, 2026

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre la trama del filme. Sin embargo, la historia del material original se ambienta en un mundo llamado las Tierras Entre (creado por el mismísimo George R. R. Martin) y sigue a un Sinluz, un exiliado que regresa para restaurar el Círculo de Elden. Para lograrlo, deberá recuperar los fragmentos dispersos del Círculo, derrotar a los semidioses que los custodian y reclamar su lugar como el Señor de Elden.

Recientemente, por otro lado, se filtraron imágenes del set de rodaje en Inglaterra. Según señalaba Collider, las imágenes mostraban un escenario en ruinas con arcos y estatuas que apuntaban a tratarse de una Iglesia de Marika. En el videojuego, estos templos no solo son puntos de descanso vitales, sino los principales lugares de culto dedicados a la Reina Marika, figura central sobre la que pivota todo el canon de las Tierras Intermedias.

Lanzado en febrero de 2022, el videojuego fue aclamado por la crítica y recibió múltiples reconocimientos a mejor juego del año, contando actualmente con una puntuación de 96 en Metacritic. En 2025 salió a la luz el spin-off Elden Ring Nightreign.