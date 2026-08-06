Bella Thorne denuncia que patriarcado la enfrentó con Zendaya en Disney: "La cosa se puso bastante fea" - CONTACTO

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Antes de convertirse en la estrella mundialmente conocida que es hoy, Zendaya comenzó su carrera protagonizando la serie de Disney Channel Shake It Up! junto a Bella Thorne. A pesar de interpretar a mejores amigas en la pequeña pantalla, ambas actrices han hablado sobre cómo se las trató de enfrentar, algo que Thorne, que ha asegurado que la cosa llegó a ponerse "bastante fea", considera fruto del patriarcado.

"Con las mujeres es como: 'Tenemos que hacer que todas supliquéis por un sitio... si sois capaces de destrozaros unas a otras y pelearos hasta el extremo que os pedimos a vosotras dos, devoraros vivas mientras nosotros tenemos todas estas plazas'", reflexionó Thorne en su paso por el podcast Call Her Daddy. "El patriarcado lleva haciéndolo desde el principio de los tiempos", aseguró.

"¡Si echamos la vista atrás, teníamos 12 años! ¿Qué os pasa? Se supone que somos mejores amigas. Interpretamos el papel de mejores amigas. La cosa se puso bastante fea", recordó la actriz.

BELLA THORNE Y ZENDAYA ARREGLARON LAS COSAS EN PRIVADO

"Llegó un momento en el que, durante el 'crossover' con Buena suerte, Charlie, nos escapamos a otro plató en plena grabación en directo -lo cual es realmente atrevido, audaz y rebelde", rememoró Thorne.

"Nos escabullimos. Sabíamos que nos quedaban tres escenas hasta que volviéramos a salir y simplemente nos fuimos a hablar", explicó, remarcando lo mucho que había significado esa "primera experiencia" hablando "de mujer a mujer, de chica a chica".

"Ambas podéis contar lo que habéis vivido, lo que dice la gente y cómo intentan tratarte así. Podéis salir de allí mirándoos a los ojos... Fue una de las charlas entre chicas más sinceras que he tenido", aseguró la actriz, que ya mencionó esa conversación como un punto de inflexión en 2021, en una entrevista concedida a US Weekly. "En la primera temporada no éramos amigas", expuso entonces.

Thorne y Zendaya dieron vida a CeCe Jones y Rocky Blue respectivamente en Shake It Up!, que se emitió en Disney Channel entre 2010 y 2013 a lo largo de tres temporadas. Las jóvenes encarnaban a dos amigas que luchan juntas por convertirse en bailarinas profesionales y consiguen formar parte de un popular programa televisivo de baile.