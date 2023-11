¿Volverá Tobey Maguire en Spider-Man 4?

MADRID, 30 Nov. (CulturaOcio) -

El regreso de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home fue una de las escenas más celebradas en el cine de superhéroes en los últimos años. El actor que diera vida a Peter Parker en la trilogía de Sam Raimi entre 2002 y 2007 volvía para enfundarse las mallas del arácnido una vez más. Y desde entonces los fans no hacen más que pedir la puesta en marcha de Spider-Man 4.

La película fue originalmente anunciada cuando su saga propia aún estaba en activo. Spider-Man 3 tuvo muy mala recepción por parte de crítica y también en la opinión del público. Sin embargo, fue un aplastante éxito de taquilla, por lo que Sony Pictures decidió dar luz verde a la cuarta entrega.

Incluso se hizo el casting para los nuevos fichajes. Entre ellos destacaron John Malkovich como El Buitre y Anne Hathaway presuntamente como Felicia Hardy, Gata Negra. Además, Dylan Baker volvería a ser Curt Connors, esta vez transformándose al fin en El Lagarto. Y se rumoreó con que Angelina Jolie sería la hija del Buitre, tomando el relevo de su padre como supervillana en el final del filme.

La trama exacta nunca llegó a revelarse, aunque Raimi y su equipo trabajaron bastante en los diseños de los personajes. Sin embargo, finalmente el proyecto fue cancelado en 2010 y Tobey Maguire fue sustituido por Andrew Garfield en el reinicio de Spider-Man en el cine.

Desde entonces, los fans del lanzarredes asumieron que no volverían a ver al actor interpretando a Spider-Man nunca más. Eso cambió con No Way Home, que además pudo abrir la puerta a un nuevo intento por levantar Spider-Man 4. La cinta fue un éxito abrumador gracias a los regresos de Maguire y Garfield. Por ello, es de suponer que Marvel y Sony quieran repetir la fórmula.

Visto el interés que genera el primer Peter Parker del s.XXI, las compañías podrían estar trabajando en secreto para recuperar su extinta saga 15 años después. Lo que parece evidente es que tanto Maguire como Garfield regresarán una vez más, probablemente en Avengers: Secret Wars.

Tras esa cinta la Saga del Multiverso del UCM llegará a su fin y será entonces cuando su futuro quede en el aire. El propio Sam Raimi afirmó en varias ocasiones durante la promoción de Doctor Strange en el multiverso de la locura que está abierto a llevar a cabo el proyecto de Spider-Man 4. Sin embargo, hay algunos impedimentos.

El principal es que actualmente Marvel ya cuenta con un Spider-Man, el de Tom Holland. Por ahora, no parece probable que el estudio quiera reemplazarle y tampoco hacer convivir a dos arácnidos simultáneamente. Por otro lado está el Universo Spider-Man de Sony, donde el superhéroe aún no ha aparecido. Pero, con casi 50 años, Maguire no se antoja como el candidato ideal.

Donde sí podría aparecer es en la cinta animada Spider-Man: Más allá del multiverso, dado que en la anterior entrega ya se mostró un fragmento de sus películas originales. Pase lo que pase con Spider-Man 4, es previsible que los fans puedan ver a Maguire como el trepamuros una vez más.