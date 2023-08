Nuevas imágenes en HD del cameo de Andrew Garfield en Spider-Man: Cruzando el Multiverso

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Entre los muchos cameos con los que cuenta Spider-Man: Cruzando el Multiverso, uno de los que mayor impacto causó fue el de Andrew Garfield. Y ya han salido a la luz unas nuevas imágenes en alta definición que ofrecen una mirada en mayor profundidad a la emocionante, aunque fugaz aparición del actor como Peter Parker en la película de animación protagonizada por Miles Morales.

Los de Jessica Drew, alias Spider-Woman o Miguel O'Hara, el Spider-Man de 2099, fueron tan solo algunas de las variantes del trepamuros que se dejaron caer por la trama de Cruzando el Multiverso Parte I. Una de las apariciones más esperadas fue la de Andrew Garfield que había vestido por última vez el traje de Spider-Man junto a Tom Holland y Tobey Maguire en No Way Home.

Es por eso que su breve participación en Cruzando el Multiverso Parte I fue tan cautivadora para el público que lo vio aparecer en una emotiva secuencia. Y ahora que la película ya está disponible en varias plataformas digitales, unas nuevas imágenes en HD de la película ofrecen una mirada en mayor profundidad a su intervención a en esta aventura multiversal a través de una escena extraída de The Amazing Spider-Man.

Esta secuencia incluida en la trama multiversal de Cruzando el Multverso muestra a Miles Morales presenciando uno de los momentos que definirían para siempre la vida del Peter Parker de Garfield. Así, estas imágenes en alta calidad que ya circulan por Internet recrean a modo de holograma la muerte del Capitán Stacy (Dennis Leary), el padre de Gwen Stacy (Emma Stone), su primer gran amor y conocedora de su doble vida como superhéroe.

📸 • O Homem-Aranha de ANDREW GARFIELD em sua pequena aparição em 'SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDERVERSE' (2023). pic.twitter.com/iV9fgItxls — 𝗔𝗿𝗮𝗻𝗵𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝔹𝕣𝕒𝕤𝕚𝕝 🕸️🇧🇷 (@aranhaversobr) August 8, 2023

Sin duda resulta un conmovedor homenaje a la participación del actor, que en reiteradas ocasiones ya se mostró abierto a regresar como el trepamuros con una nueva película de The Amazing Spider-Man, cuya última entrega fue en 2014. "La historia nunca termina, la rodemos o no. Hay una historia ocurriendo en un universo, en alguna parte. Hay un potencial infinito con este personaje, todas sus diferentes iteraciones. Así que, sí, definitivamente estará ahí afuera haciendo algo", reconoció Garfield en unas declaraciones recogidas en el libro Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie, que se encuentra a la venta desde el pasado 1 de agosto.