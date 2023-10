El guion de Spider-Man: No Way Home incluía a tres personajes clave que se quedaron fuera de la película

El guion de Spider-Man: No Way Home incluía a tres personajes clave que se quedaron fuera de la película - SONY PICTURES

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

En Spider-Man: No Way Home, Marvel y Sony unieron por primera vez las tres sagas del superhéroe arácnido más recientes. Los trepamuros de Tobey Maguire y Andrew Garfield cruzaban sus caminos con el de Tom Holland para hacer frente a sus viejos villanos. Pero no fueron los únicos que iban a aparecer en el filme.

El libro MCU: The Reign of Marvel Studios acaba de ser publicado y en él se recogen múltiples secretos sobre la compañía en los últimos 15 años. En lo referido a la tercera entrega de Spider-Man, se desvela que algunos rumores eran ciertos. La Mary Jane de Kirsten Dunst y la Gwen Stacy de Emma Stone aparecían en el guion original, así como la tía May de Sally Field.

"[Los guionistas] Erik Sommers y Chris McKenna, en varios momentos, escribieron versiones de la historia que incluían a la Gwen Stacy de Emma Stone, la Mary Jane Watson de Kirsten Dunst y la tía May de Sally Field, pero finalmente eliminaron a todas esas mujeres cuando decidieron que la historia ya estaba sobrecargada. Los únicos personajes femeninos con un tiempo significativo en pantalla serían la tía May de Marisa Tomei y la MJ de Zendaya", confirma el libro.

Por tanto, los guionistas de la cinta tenían planeado que las parejas de los Peter Parker de Maguire y Garfield también tuvieran su momento en Spider-Man: No Way Home. Dunst apareció en las tres películas de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi entre 2002 y 2007. Por su parte, Stone lo hizo en las dos de The Amazing Spider-Man de Marc Webb en 2012 y 2014.

Field también apareció en los dos filmes de Andrew Garfield. Sin embargo, el libro no dice nada sobre Rosemary Harris, la tía May de las películas de Tobey Maguire. Tampoco se menciona al tío Ben de ninguna de las dos sagas. Y es que, de hecho, el personaje nunca ha aparecido en las cintas de Holland.

Eliminar a Mary Jane, Gwen y tía May de la ecuación de Spider-Man: No Way Home forma parte de la filosofía de Kevin Feige para con la película. El ejecutivo aseguró en su momento que lo importante era mantener el foco en la historia, por lo que añadir cameos gratuitamente habría empañado la narrativa. A su vez, tanto Stone como Dunst negaron los rumores en varias ocasiones antes del estreno de la cinta.