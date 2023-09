Escena eliminada de Spider-Man: No Way Home: Así era la variante del momento más desgarrador de la película

La escena eliminada de Spider-Man: No Way Home desvela la variante del momento más desgarrador de la película

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Uno de los momentos más emotivos y duros de Spider-Man: No Way Home fue, sin duda, la muerte de la tía May (Marisa Tomei) a manos del Duende Verde (Willem Dafoe). Ahora han salido a la luz unos diseños artísticos de la película de Jon Watts que ofrecen una perspectiva diferente de este doloroso trance vivido por Peter Parker (Tom Holland).

Ya sea en los cómics o en la gran pantalla, a Peter Parker le persigue la tragedia. La muerte de su tío, Ben Parker, a manos de un ladrón, fue uno de los momentos más cruciales del trepamuros, su punto de inflexión para convertirse en el héroe que todos conocen.

Su siguiente pérdida y, una de las más dolorosas fue la de la mujer a la que amó por primera vez, Gwen Stacy, que murió durante una encarnizada batalla con Norman Osborn, alias el Duende Verde. Pero no son ni mucho menos los únicos a quienes ha perdido por el camino en su cruzada como Spider-Man. Marvel mostró en No Way Home uno de los momentos más trágicos del trepamuros, la muerte de su tía May.

Ahora, Phil Saunders, uno de los artistas que trabajó en los diseños de la película, ha publicado en su cuenta de Instagram unas imágenes que revelan como se concibió originalmente esta conmovedora escena. En ellas puede verse a Peter Parker roto de dolor y sollozando al ver a May muriéndose en una ambulancia en lugar del apartamento de Happy Hogan (Jon Favreau).

Es más, Saunders, compartió un detallado texto acompañando a las imponentes imágenes con el que se confirma que inicialmente así fue como se planeó que May muriese en No Way Home. Sin embargo, a causa de las restricciones durante la pandemia por coronavirus, se vieron obligados a cambiar de escenario.

Holland tiene previsto regresar al UCM como Peter Parker en Spider-Man 4. Sin embargo, se desconoce cuándo verá la luz la película que tras comenzar su proceso de confección del guion vio paralizada su producción a razón de las huelgas convocadas por los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood.

Mientras surgen noticias al respecto, los fans podrán seguir disfrutando del spiderverse cuando el próximo 14 de febrero de 2024, llegue a los cines uno de los esperados spin-offs que tiene en marcha Sony Pictures del trepamuros, Madame Web. Dirigido por S.J. Clarkson el filme tendrá por protagonistas a Dakota Johnson y Sydeny Sweeney junto a Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merced y Mike Epps.