Imágenes oficiales de Spider-Man: No Way Home con Tom Holland como Venom

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home fue la gran aventura multiversal de Peter Parker en la que se enfrentó a algunos de los villanos más importantes de su mitología. Ahora, nuevas imágenes de los diseños oficiales descartados para la película, muestran a Tom Holland vistiendo el traje del simbionte alienígena conocido como Venom.

Antes de que cayese en las manos de Eddie Brock, Peter Parker ya vistió su legendario traje alienígena durante Secret Wars de Marvel. Tiempo después siguió formando parte de él cuando regresó a la Tierra junto al resto de los héroes de la Casa de las Ideas como los Vengadores o Los 4 Fantásticos.

De hecho, Holland pudo haber lucido su uniforme de simbionte en su tercera entrega cinematográfica como el trepamuros. Una imagen publicada en Twitter sacada de libro Spider-Man: No Way Home The Art of the Movie muestra al actor fusionado con Venom.

Se trata de una ilustración que presenta tres diseños diferentes del icónico emblema arácnido en el traje alienígena que habría llevado Holland en la película dirigida por Jon Watts. En la primera de ellas puede verse al símbolo de la araña en un color dorado que resalta el negro del traje, mientras que, en la segunda, es de color rojo, el asociado en las viñetas a Knull, el dios de los simbiontes.

Concept art of a symbiote suit for Tom Hollands spider-man for spider-man no way



From the spider-man no way home art of the movie book pic.twitter.com/0rMfqAjGAv