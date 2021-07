Viuda Negra ¿Sobrevivió Yelena Belova al chasquido de Thanos?

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Viuda Negra presenta a un buen puñado de nuevos personajes en el Universo Cinematográfico Marvel, pero sin duda, el que más influencia tendrá para el futuro de la franquicia es Yelena Belova, la hermana adoptiva de Natasha Romanoff a la que da vida Florence Pugh.

A pesar de no contar con un lazo de sangre que las una, la relación entre Viuda Negra y ella es de verdadera hermandad, como ambas demuestran continuamente en el filme. Algo que ha hecho que muchos fans cojan cariño al personaje y que les haya llevado a preguntarse cuál fue su destino tras el chasquido de Thanos.

Al final de Viuda Negra, Yelena aparece junto a la tumba de su Natasha rindiéndole homenaje, lo que indica que sigue viva tras los sucesos de Vengadores: Endgame. Si bien esto da algo de información sobre el personaje, no sirve para aclarar si desapareció tras el chasquido de Thanos en Infinity War y luego regresó tras el chasquido de Hulk, o si en cambio el 'Snap' del Titán Loco lo la afectó y ella fue una de las supervivientes a la decimación universal.

Recientemente, Kevin Feige ha participado en una Watch Party de la película en Twitter, un hilo con curiosidades sobre la cinta que los espectadores podían seguir mientras veían de forma simultánea el filme. Ha sido durante la publicación de estos tuits cuando un fan le ha preguntado al director ejecutivo de Marvel si Yelena había muerto tras el chasquido.

La respuesta de Feige no se ha hecho esperar: "Lo vais a descubrir, pero no en este hilo". Aunque la explicación no ha sido tan específica como muchos fans desearían, al parecer el estudio ya ha pensado en qué ocurrió con Yelena durante el lapso.

You will find out, but not on this Twitter thread. -KF #BlackWidowWatchParty https://t.co/TZxKX0Gws5