Vídeo filtrado de Spider-Man: Brand New Day adelanta la versión más salvaje de uno de los Vengadores

Spider-Man: Brand New Day, cuyo rodaje continúa en el Reino Unido de cara a su estreno el próximo 31 de julio de 2026, contará con varios importantes personajes del Universo Marvel. Entre ellos, está confirmado el regreso de Mark Ruffalo como Bruce Banner, que retoma su personaje cuatro años después de She-Hulk: Abogada Hulka.

Ahora, un nuevo vídeo filtrado de la producción de la cuarta película del trepamuros de Tom Holland revela un cambio importante en el estado de Hulk, y es que podría regresar a una versión más salvaje y descontrolada, dejando atrás la estabilidad de la encarnación de Profesor Hulk vista en los últimos proyectos de Marvel Studios.

En una grabación difundida en TikTok por un usuario identificado como CJ Celeb Clips, Banner aparece en forma humana, con el rostro cubierto de polvo, y siendo trasladado en camilla escoltado por agentes del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York. La secuencia muestra a Bruce agotado y debilitado en lo que podría ser un episodio posterior a una pérdida de control de Hulk.

El material resulta especialmente llamativo porque, en la cronología reciente del UCM, la versión predominante del personaje es la del Profesor Hulk vista en Vengadores: Endgame y reforzada en Abogada Hulka: una fusión estable entre fuerza (el colosal cuerpo de Hulk) y control cognitivo (la brillante mente de Banner). No obstante, el hecho de ver al científico como un humano y sobre una camilla apunta a que esa estabilidad se habría quebrado, abriendo la puerta al regreso de un Hulk más clásico y salvaje en esta historia.

Además de Ruffalo, Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Holland, Zendaya y Jacob Batalon, que vuelven como Pater Parker, MJ y Ned, respectivamente, además de Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher. Ciertos rumores apuntan a que Florence Pugh podría aparecer como Yelena Belova.

Entre los fichajes más recientes que ya figuran en el elenco del largometraje dirigido por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), pero cuyos papeles todavía están por confirmar, se encuentran la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano; el actor de Separación, Tramell TillmanM y la joven estrella de Stranger Things, Sadie Sink.