Spider-Man estará en Vengadores: Doomsday y será "protagonista" en Secret Wars

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque el anuncio oficial sobre el voluminoso reparto de Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre de 2026, dejó fuera a varias figuras clave de Marvel Studios, todo indica que la franquicia mantiene en secreto varios nombres. Las últimas informaciones reafirman estos rumores y señalan que el Spider-Man de Tom Holland es uno de ellos. Pero, además, han concretado el peso que tendrá el personaje en las dos próximas películas de Vengadores.

Según James Mack, Peter Parker "sí que aparece en Vengadores: Doomsday, aunque no mucho", escribe el insider en su cuenta de X, adelantando una participación breve por parte del trepamuros en la primera gran batalla multiversal de Marvel Studios. Mack añade que el peso dramático de Holland queda reservado para Vengadores: Secret Wars, donde su personaje tendría "el rol protagonista" de la cinta, que se estrenará el 17 de diciembre de 2027.

La reafirmación de la presencia de Tom Holland en Doomsday recuerda que el filme puede marcar otro reencuentro entre su Spider-Man y el de Tobey Maguire, pues, según informó The Cosmic Circus, el actor también retomará su papel tras su aparición en No Way Home y su supuesto fichaje por Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026.

Además, el medio comentó brevemente el rol que tendría el personaje de Maguire en la quinta entrega de Vengadores: "Aportaría información desde su mundo, ya que su universo es uno de los principales implicados en la incursión final [de Doomsday] por el hechizo de Doctor Strange [en Now Way Home]". La idea conecta directamente con las consecuencias multiversales abiertas por Spider-Man: No Way Home y anticipa a Maguire como testigo privilegiado de esa colisión de realidades que la franquicia promete explorar.

Dirigida por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame), Vengadores: Doomsday, cuenta oficialmente en su reparto, junto a Robert Downey Jr. como Doctor Doom, con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).