Vuelve "Spoiler-Man": Tom Holland desvela el tercer villano de Spider-Man: Brand New Day

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026, enfrentará al trepamuros contra Escorpión y Tombstone, villanos interpretados por Michael Mando y Marvin Jones III, respectivamente. No obstante, y fiel a su fama de "Spoiler-Man", Tom Holland podría haber desvelado la existencia de un tercer villano en la película, que además ejercería de antagonista principal.

En una sesión de preguntas y respuestas de The Cosmic Circus, se ha preguntado al insider Álex Pérez si Alistair Smythe / Mata Arañas será el villano troncal de la película, pero lo ha negado describiendo al antagonista como alguien "más simple, más cruel y más malo". Además, Pérez añade que "Tom Holland técnicamente lo spoileó en una entrevista", aunque el informante no ha revelado ni el nombre del personaje ni las declaraciones del actor.

La fama de Holland como "Spoiler-Man" no es gratuita. Tras haber desvelado importantes detalles de diferentes proyectos del Universo Cinematográfico Marvel antes de su estreno, sus propios compañeros de reparto están alerta en las entrevistas para que no hable más de la cuenta y en más de una ocasión lo han frenado en directo para evitarlo. Por ejemplo, durante la gira promocional de Vengadores: Infinity War, Benedict Cumberbatch llegó a interrumpirle cuando vio que sus respuestas iban a revelar demasiado, mientras que Zendaya y Jaboc Batalon han llegado directamente a cubrirle la boca a Holland para hacerlo callar.

Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Holland, Zendaya y Batalon, que retoman sus personajes como Pater Parker, MJ y Ned, respectivamente, además de Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Ciertos rumores apuntan a que Florence Pugh podría aparecer como Yelena Belova.

Entre los fichajes más recientes que ya figuran en el elenco, pero cuyos papeles todavía están por confirmar, se encuentran también la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano, el actor de Separación, Tramell Tillman, y la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, en papeles todavía por confirmar.