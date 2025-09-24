Spider-Man Brand New Day ficha a Marvin Jones III como un icónico villano de Marvel

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Tras la pausa temporal del rodaje por el accidente que sufrió Tom Holland durante una escena de riesgo, Spider-Man: Brand New Day trae novedades más positivas con una nueva incorporación al reparto. La cuarta entrega del trepamuros interpretado por Tom Holland, cuyo estreno está fijado para el 31 de julio de 2026, ha fichado a Marvin Jones III como Tombstone, uno de los capos criminales más icónicos de la mitología Spider-Man.

Según informa Deadline, el actor y rapero interpretará de nuevo al mafioso y villano en Spider-Man Brand New Day. De nuevo porque, a pesar de ser la primera vez que dará vida al personaje en acción real, Marvin Jones III ya prestó su voz a la versión animada de Tombstone en Spider-Man: Un nuevo universo, película donde actúa como guardaespaldas y mano derecha de Kingpin. Está previsto que retome también el papel en su secuela, Beyond the Spider-Verse, se estrenará en cines el 4 de junio de 2027.

En la continuidad de Marvel Comics, una exposición a compuestos experimentales otorgan a Tombstone fuerza sobrehumana, resistencia extrema y una tolerancia al dolor extraordinaria. Es frío, metódico y brutal, y suele operar como capataz implacable en redes de tráfico de estupefacientes y armas, con conexiones poderosas en el hampa de la ciudad.

Con Tombstone ya son dos los antagonistas confirmados para Brand New Day, pues se espera también el regreso de Michael Mando como Escorpión, que retoma el personaje después de que este prometiese venganza contra Spider-Man en Homecoming allá por 2017.

Respecto a la carrera de Jones III, en televisión destacó como el peligroso Tobias Whale en Black Lightning, papel por el que recibió un notable reconocimiento, además de contar con una trayectoria previa como rapero y letrista de Strong Arm Steady.

Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Holland, Zendaya y Jacob Batalon, que retoman sus personajes como Pater Parker, MJ y Ned, respectivamente, además de con el ya mencionado Mando y Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Ciertos rumores apuntan a que Florence Pugh podría aparecer como Yelena Belova.

Entre los fichajes más recientes que ya figuran en el elenco se encuentran también la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano, el actor de Separación, Tramell Tillman, y la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, en papeles todavía por confirmar.