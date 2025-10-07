El padre de Tom Holland desvela la verdad del accidente en el rodaje de Spider-Man: Brand New Day

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque el rodaje de Spider-Man: Brand New Day ya se ha reanudado, la producción se paralizó durante una semana después de que Tom Holland sufriera una conmoción leve tras golpearse la cabeza filmando una escena de acción. Diversos medios informaron de que se trasladó al actor en ambulancia hasta el hospital y de que una mujer, supuestamente doble de riesgo, había resultado herida también. Ahora, el padre de Holland ha desmentido estas informaciones y ha detallado qué sucedió realmente.

"Leer en los medios historias sobre la 'horrenda lesión' de Tom me recordó por qué nunca hay que creer lo que se escribe en los periódicos. Estaba casi todo mal, citando a un conductor de ambulancia que había recogido a la 'estrella afectada' de los Leavesden Film Studios, al norte de Londres", firma Dominic Holland en un texto compartido a través de la web de la organización benéfica de la familia Holland, The Brothers Trust.

Allí aclara que, aunque su hijo sufrió una conmoción leve y fue al hospital por precaución, varios detalles publicados son falsos: "No hubo ambulancia, y Spider-Man: Brand New Day no se está rodando en Leavesden Studio. 'Una mujer misteriosa también resultó herida en el accidente...' No".

El padre del intérprete comparte su asombro ante que "las fuentes de la noticia fueron descritas como 'allegados a Holland' y luego, específicamente, se me atribuyó a mí como fuente diciendo que 'su padre, el cómico Dominic, confirmó la cadena de acontecimientos...'".

El propio relato que expone Holland a través de The Brothers Trust detalla que su hijo sí que se golpeó la cabeza mientras trabajaba y que pasó la noche en observación en un centro médico privado, pero que, aún así, acudió puntual a la gala benéfica que su fundación celebró al día siguiente. Aunque "no se sentía perfecto", el protagonista de Spider-Man: Brand New Day aseguró que estaba bien.

Entre otras actividades, se organizó un concurso de preguntas y respuestas y el texto asegura que tras dos rondas, el intérprete empezó a encontrarse mal y se retiró a los camerinos. Los padres de Holland fueron al encuentro de su hijo y lo encontraron vomitando: "Nos quedamos atónitos", denuncia el comunicado, donde también se revela que entre los asistentes se encontraba un médico de Harvard y que aconsejó a Holland irse a casa de inmediato.

Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Holland, Zendaya y Jacob Batalon, que retoman sus personajes como Pater Parker, MJ y Ned, respectivamente.

Además, el filme que tiene previsto su estreno en cines el 31 de julio de 2026 contará con la presencia de Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Ciertos rumores apuntan a que Florence Pugh podría aparecer como Yelena Belova.

Entre los fichajes que ya figuran en el elenco, pero cuyos papeles todavía están por confirmar, se encuentran también la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano, el actor de Separación, Tramell Tillman, y la estrella de Stranger Things, Sadie Sink.